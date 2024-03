« Pousses vertes » redonne de l'espoir aux enfants vulnérables

Animée par son amour pour les enfants, en particulier ceux souffrant d'une déficience intellectuelle, aveugles ou trisomiques, Truong Hong Nhi a ouvert "Mam Xanh" ("Pousses vertes") dans la ville de Rach Gia, province de Kien Giang pour les aider à avoir la vie normale qu’ils méritent.

Forte de son amour pour les enfants, en particulier ceux ayant une déficience intellectuelle, aveugles ou trisomiques, Truong Hong Nhi a ouvert "Mam Xanh" ("Pousses vertes") dans la ville de Rach Gia, province de Kien Giang, pour les aider à avoir la vie normale qu’ils méritent.

Dans son établissement, on compte plus de 30 enfants de tous âges et de toutes conditions physiques. Hong Nhi a déclaré : « La classe a été créée avec le désir d'aider les enfants souffrant de retards de développement, de troubles du langage, d'autisme et de retards d'élocution à se développer normalement à la fois physiquement et intellectuellement. Ce qui est passionnant au cours de ces 8 dernières années, c'est que mon établissement a aidé environ 20 enfants à s'intégrer dans la communauté. »

Pour ce faire, Truong Hong Nhi doit avant tout avoir un amour sans limites pour les enfants défavorisés, ainsi que des compétences pédagogiques et de la patience. Ayant deux amis aveugles, Nhi connaît bien leurs difficultés et leurs obstacles dans la vie. Nhi a recherché des méthodes d'enseignement novatrices efficaces. Sur Internet, Nhi a découvert le maître d'Aïkido Thanh Loan, installé à Ho Chi Minh-Ville.

Le maître a commenté: « Hong Nhi est dévouée et enthousiaste. Elle est venue me voir et à assister à mes cours pour bien comprendre mes méthodes d'enseignement. J'ai pu comprendre son grand amour et son sacrifice pour les enfants défavorisés ».

Hong Nhi a guidé ses élèves à pratiquer les mouvements d'Aïkido combinés avec d'autres activités sportives telles que football, volley-ball, natation... Cela aide ainsi les enfants à se développer physiquement, à prendre confiance dans leur corps et dans le mouvement.

Des leçons d'échauffement soigneusement guidées par Hong Nhi.

La joie de Hong Nhi est de voir les enfants jouer et se développer naturellement.

Hong Nhi a partagé: « Après avoir appliqué des connaissances du maître Thanh Loan, j'ai obtenu des effets positifs sur les enfants. Ils sont de plus en plus ouverts et heureux, contrôlant progressivement leur comportement »./.

Texte: Son Nghia - Photos: Nguyên Luân/VI - Traduction: Hà Vu