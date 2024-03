« Bong rôi », un nouveau souffle pour le théâtre vietnamien

05/03/2024

La pièce de théâtre contemporaine intitulée « Bong rôi » (Shadow of the Puppets), avec une combinaison de marionnettes et d'ombres, a été mise en scène par le Théâtre dramatique du Vietnam. Cette œuvre dépeint la lutte de chaque personne dans le voyage « pour vivre comme soi-même ».

Sous les mains talentueuses de l'auteure Vu Hoàng Hoa et du metteur en scène Ta Tuân Minh, les profonds secrets de chaque personne ont été découverts et exposés à travers la pièce « Bong rôi ». Grâce à une bonne combinaison de marionnettes et d'ombres, la pièce a brisé les règles du théâtre traditionnel, décrivant la lutte de chaque personne dans son voyage pour « vivre comme soi-même ».

La pièce de théâtre contemporaine « Bong rôi » a brisé les règles du théâtre traditionnel.

D’une durée de près de 120 minutes, la pièce « Bong rôi » a donné au public des moments de joie et de tristesse. Puis les spectateurs ont pu rire et ont souri à ce qu'ils ont eux-mêmes découvert.

De nombreuses techniques théâtrales sont utilisées, obligeant le spectateur à ne pas se laisser distraire, à profiter et à apprendre jusqu'au bout. La psychologie du personnage est cachée non seulement par l'art de la scène, mais aussi derrière les marionnettes et leurs performances spectaculaires. Les images de marionnettes apparaissent lorsque les gens ont quelque chose de difficile ou d'impossible à dire. Ils symbolisent le moi intérieur des personnages principaux lorsqu’ils traversent des batailles intérieures.

Grâce à la pièce « Bong rôi », les spectateurs ont pu constater qu'en chacun de nous, il y a plus ou moins toujours un recoin caché, un secret profond que nous gardons au fond de notre esprit : il peut y avoir des blessures, des erreurs et des désirs très humains qui entrent en conflit avec les concepts et idées populaires. C’est le combat pour vivre comme soi-même.

Selon l'auteure de la pièce, Vu Hoàng Hoa, le scénario de « Bong rôi » est écrit de façon assez compliquée. Il se compose de 26 scènes. C’est comme un jeu dans lequel elle veut mettre différents espaces et moments les uns à côté des autres.

On peut dire que la collaboration de Vu Hoàng Hoa et du metteur en scène Ta Tuân Minh, ainsi que le talent des artistes du Théâtre d'art dramatique du Vietnam, ont apporté une expérience d'art dramatique contemporain, brisant toutes les règles du théâtre traditionnel./.

La pièce « Bong rôi » a reçu les applaudissements du public pour son contenu ainsi que pour la performance de toute l'équipe.

Texte et Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu