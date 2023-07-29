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VinFast在美国北卡罗来纳州动工兴建电动汽车厂

当地时间7月28日，VinFast商业、贸易和服务有限公司正式在美国北卡罗来纳州动工建设电动汽车厂。这是北卡罗来纳州首个电动汽车工厂，同时也是北卡罗来纳州有史以来最大的经济发展项目。 北卡罗来纳州州长罗伊·库珀（Roy Cooper）和越南驻美国特命全权大使阮国勇等出席动工仪式。

VinFast工厂将建于北卡罗来纳州查塔姆县三角创新点工业园区，总面积733公顷，分成5个主要产区。预计于2025年投产，一期工程的投资总额为20亿美元，年产能达15万辆。

投产之后，VinFast工厂将有助于打造绿色生产供应链生态系统，并提供数千个就业岗位。

北卡罗来纳州州长罗伊·库珀在动工仪式上发言时表示，VinFast 在北卡罗来纳州建造的工厂将为该州人民创造数千个良好就业机会，并且当更多电动汽车出现在街道上时，还将带来更清洁的环境。

VinFast董事长黎氏秋水表示，此次活动标志着 VinFast 的一个新里程碑，肯定了我们对北美市场的承诺和认真态度。不仅有助于创造数千个就业岗位，还为北卡罗来纳州的经济发展做出贡献，在北卡罗来纳州制造的VinFast电动汽车也将为消费者带来更多的经济效益。我们也希望能够为北卡罗来纳州的发展做出更多贡献。

另一消息，当地时间7月28日，VinFast Auto Pte. Ltd.（VinFast）及 Black Spade Acquisition Co（纽约证券交易所代号：BSAQ）（黑桃）宣布，美国证券交易委员会（美国证监会）已宣布VinFast有关计划与黑桃进行业务合并的 F-4表格注册声明生效。

黑桃已安排于 2023 年 8 月 10 日召开特别股东大会（EGM），以批准与 VinFast 进行业务合并的计划。此次业务合并反映VinFast 的企业价值为 270 亿美元，股权价值为 230 亿美元。该交易预计将在VinFast于2023年8月上市后完成，具体取决于股东批准和其他一般性成交条件。

VinFast Auto Pte. Ltd. 全球首席执行官黎氏秋水女士表示：今天，随着我们推进在美国上市的计划，亦标志着一个 VinFast 进一步拓展美国业务的重要里程碑。伴随着这一个振奋人心的阶段，今天我们还庆祝北卡罗来纳州电动汽车 （EV）厂房正式动工。这些成就将有助于加速我们对全球绿色出行革命的承诺，以及我们帮助消费者更容易地转向电动汽车的使命，同时也为我们的全球发展抱负开辟一条战略资本融资途径。

Black Spade Acquisition Co 主席兼联席行政总裁谭志伟先生表示：美国证监会宣布表格注册声明生效是黑桃与 VinFast 迈向成功完成业务合并的重要一步。我们一直在努力不懈寻找符合我们愿景的合作伙伴，我们相信这次合并将为我们取得长期成功奠定基础。（完）

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