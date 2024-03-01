VanEck：越南成为全球经济充满活力且不可或缺的部分

德国Asiafundmanagers.com 网站2月29日发表文章，其中援引美国投资管理公司VanEck的一份报告指出，对于寻求传统新兴市场之外的增长机会的投资者来说，越南可能是一个颇具吸引力的投资目的地。

VanEck在最近发布的一份市场分析报告中对越南从“前沿市场”转向“新兴市场”的过程进行分析，并指出了帮助越南实现快速增长的主要因素。

VanEck产品经理约翰·帕特里克·李（John Patrick Lee）评论道：“越南的经济改革形成了一个良性的循环：改革促进出口，出口促进经济增长，经济增长刺激内需。这一发展轨迹促使越南成为全球经济中充满活力且不可或缺的一部分，国内市场持续展现出强劲的增长潜力。”

约翰·帕特里克·李还指出，不断增长的年轻人口有利于越南经济增长，30岁以下的年轻人口占人口总数的超过60%，识字率超过90%。随着收入的逐渐增加，越南中产阶级规模不断扩大，消费能力增强，促进了内需。与其他新兴市场相比，越南私人消费占GDP的比例处于平均水平。内需增长帮助越南应对外部挑战，包括来自美国等主要贸易伙伴的保护主义政策和中国及其他国家的经济衰退。

谈到股市，VanEck认为越南是一个值得投资者认真考虑的新机会。约翰·帕特里克·李强调：“尽管受到新冠肺炎疫情、中国经济存在的问题等宏观冲击，越南股市自2018年以来的表现仍然优于新兴市场的共同标准”。

约翰·帕特里克·李强调，他从越南金融、房地产和必需消费品领域的股票中看到了巨大的机会。（完）