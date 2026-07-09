500个昼夜行动：越南全国归集超1300具烈士遗骸

在开展“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”110多天后，越南全国已归集1300多具烈士遗骸，并在超过3.5万座烈士墓进行了取样。

据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）办公室介绍，截至目前，全国已寻找归集1300多具烈士遗骸，并在宣光省发现3座集体墓。为实现约7000具烈士遗骸的归集目标，国防部已根据调查核实结果和区域结论，向各单位下达了具体指标。

越南国防部目前在老挝和柬埔寨常设19支专职搜寻归集队，同时在国内新组建10支临时队伍，使总数增至31支，参与干部战士超过1500人。

截至7月5日，各力量已对超过3.5万座烈士墓进行取样，其中超过2.5万座具备取样条件。排雷工作已在7000多公顷范围内展开，仅宣光省渭川核心区域就超过3000公顷，完成进度达70%以上。公安部已收集近9.5万份烈士亲属生物样本，分析并将超过5万份样本同步录入数据库。

烈士遗骸样本的接收、储存和保管工作也同步展开。各地方已接收11642份样本；仅军队法医研究所就从17个省市中的12个接收了6010份样本，并已完成118份样本的鉴定。

据国家515指导委员会办公室介绍，应用地图坐标与实地对照、地下扫描雷达及现代技术手段等科技措施，已提高了准确性、缩短了搜索时间并减少了对现场的影响。此外，开发利用和核查外国解密档案，并结合组织信息核实研讨会，也有助于提高寻找效率。

为确保取样和数据管理过程的准确，越南国防部已颁布技术流程，组织全国范围的培训，并责成越南军用电子电信集团开发数字化、管理、存储和追踪烈士遗骸样本信息的软件，以最大限度地减少交接和保管过程中的差错。（完）