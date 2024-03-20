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3·20国际幸福日：“爱心百万步”

国际幸福日（3·20）旨在提醒人们关注幸福，也是每个人为社会的幸福做出贡献的机会。在国际幸福日到来之际，许多传递幸福的活动陆续举行，其中包括“爱心百万步”活动。该活动不仅倡导健康生活理念，也为每个人创建幸福和仁爱的社会以及弘扬民族历史价值的机会。 “爱心百万步”是越南红十字会及其合作伙伴为纪念奠边府大捷70周年发起的社区公益慈善专项宣传活动。

该活动持续56天，从2月25日到4月22日，目标是吸引7万人参与体育活动（步行/慢跑），并通过V-Race应用记录成绩，力争总成绩达到70万公里。

该活动力争筹款70亿越南盾（折合人民币203.6万），为山区学生建造7个寄宿制学校厨房；为70 个贫困家庭提供可持续生计。同时，该活动还将举办人道主义集市，为700个困难家庭提供生活必需品，为7000名贫困儿童提供营养咨询和支持，为奠边、山萝和太原三省的7000名困难群众提供免费诊疗服务并免费发放药品。

这也是一个特殊的号召，引导社会关注历史，向为祖国献出生命的越南民族子弟表达深切缅怀和感恩之情。面向奠边的每一步都有助于照亮民族的辉煌历史，向西北地区困难群众送去全国各地人们的爱。

越南红十字会主席裴氏和表示，“爱心百万步”活动开启了从北方到南方、从平原到山区、从农村到城市、边境地区和海岛地区的爱心之旅。所有人不限年龄和职业，都可以在 V-Race 在线平台上报名参与。

该活动还为无国界人士开放，致力创建一个快乐、仁爱的社会，传递出团结和同心协力的强烈信息。

活动开展3周后吸引参加人数超过4万人，总里程超过58.6万公里，筹集善款占41%。

“爱心百万步”是构建充满爱心、同情心的幸福、仁爱的社会的重要一步。组委会希望通过活动，将这些崇高价值观传播到整个社会，为未来创造积极的改变。

今年国际幸福日的主题是“人人幸福”，与 “爱心百万步”活动的人文意义十分契合，共同传播“幸福就是爱、送去爱会带来幸福”的信息。（完）

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