2026年太平洋伙伴关系—太平洋友谊计划在广治省启动

太平洋伙伴关系（Pacific Partnership - PP）是美国太平洋海军每年在印度太平洋地区开展的规模最大的多边人道主义援助和灾害应对计划。太平洋友谊计划（Pacific Friendship - PF）由美国太平洋陆军司令部和第18战地医疗司令部协调部署，重点开展人道主义援助、提升工兵、医疗和灾害管理领域能力等活动。



2026年标志着这两个计划首次在广治省联合举办，预计将开展25项活动，涉及人道主义援助与防灾，医疗，社区工程建设，修缮，以及社区交流等四大领域。



广治省人民委员会常务副主席黄南在开幕式上致辞时表示，2026年标志着越南-美国建交31周年。从最初解决战争遗留问题和人道主义活动的努力，两国已在信任、相互尊重、共同面向和平与繁荣的基础上建立了全面战略伙伴关系。



黄南认为，太平洋伙伴关系-太平洋友谊计划是共享、合作和对社区负责任精神的生动象征。关于医疗、教育、灾害应对等活动不仅为民众带来切实利益，还有助于连接各国人民、增进相互了解和巩固友谊。



黄南强调，广治省曾是一片被战火蹂躏的土地，却始终守护并传递着和平的愿望。从一个充满伤痛历史记忆的地方，如今的广治省正在崛起，成为和平、友好、合作与发展的象征。

广治省代表高度评价美国与当地政府近期有效的合作计划，特别是在寻找失踪人员、克服地雷后果、支持橙剂受害者、医疗保健、教育和社区发展等领域。这些活动为民众带来了切实的价值，同时为构建两国人民之间的信任和友谊作出了贡献。

美国代理海军部长高雄在活动上发表讲话。图自越通社

美国代理海军部长高雄在活动上发言时认为，太平洋伙伴关系计划的最大价值不仅在于完成的项目数量或治疗的患者数量，还在于伙伴之间在灾害发生前所建立的关系、分享的知识和形成的信任。



雄高回顾了2004年印度洋地区地震和海啸的教训，这是现代历史上最严重的自然灾害之一。基于此，太平洋伙伴关系计划应运而生，旨在提升该地区的应对能力、加强协调并提高防灾准备水平。



雄高强调，此次活动不仅仅是短期支持活动，而是着眼于增强地方能力，使各社区能够主动应对自然灾害和紧急情况。



在2026年太平洋伙伴关系—太平洋友谊计划框架内，美国和越南专家将开展多项关于灾害应对、社区医疗、疫情防控、地雷处理、兽医工作、基础设施建设及文化交流的专项活动。



2026年太平洋伙伴关系—太平洋友谊计划恰逢广治省开展2026年和平节之际举行，有助于传递和平、合作与可持续发展的信息。通过人道主义活动、经验分享和人文交流，该计划继续肯定了越南、美国及各伙伴在建设一个安全、稳定、具有高度抵御未来挑战能力的印度洋-太平洋地区的共同努力。（完）