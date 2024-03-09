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2024年越日文化节：进一步密切越日两国之间的友谊和合作关系
日越友好议员联盟特别顾问、2024年日越文化节组委会名誉主席武部勤（Takebe Tsutomu）；日本参议员、2024年越日文化节组委会日方主席Hashimoto Seiko、日本驻越南大使山田滝雄等出席开幕式。
陈流光副总理在开幕式上致辞时表示，以“一起手拉手” 为主题的2024年越日文化节展现出两国领导和人民希望进一步密切两国友谊和合作，携手为两个民族共筑更加美好未来，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献的渴望。
胡志明市人民委员会主席潘文买表示，历年来胡志明市已支持和配合举行该节，展现出该市希望扮演率先为越日关系做出贡献的作用的期望。与此同时，胡志明市希望实现不仅成为智慧城市，而还成为宜居地方，充分发挥融合精神等的目标。
日本首相岸田文雄已在开幕式上发表视频致辞，表示相信该节将圆满成功，为培育两国人民之间的友谊做出贡献。
日越友好议员联盟特别顾问、2024年日越文化节组委会名誉主席武部勤表示，年度举行的越日文化节的目的在于通过活动上推介的产品、品牌，推介旅游、技术，文化体育和艺术交流等活动增强两国人民对彼此传统文化的互相了解，有助于进一步密切越日之家按的发展合作关系。
日本参议员、2024年越日文化节组委会日方主席Hashimoto Seiko在开幕式上致辞时表示希望该活动将圆满成功，有助于推动两国关系务实、高效发展。
第九届越日文化节于9日至10日举行，期间将举行一系列贸易、饮食和旅游交流活动；推介越日产品；越日艺术文化交流；越日贸易和旅游促进研讨会和座谈会等活动。（完）