2023年，越南接待的外国游客人数已超出全年既定目标，然而2024年，在全球面临共同困难的情况下，越南旅游业仍将面临许多挑战。

特别，在后新冠肺炎疫情时代，政府已出台许优惠政策，尽管如此，旅游业领导仍主动为眼前艰难的路程确定目标和制定行动计划。

在最近举行的旅游部门工作总结会议上，越南国家旅游局局长阮重庆评价说，在2023年挑战繁多的背景下，旅游部门接待外国游客人数仍达1260万人次，超出已调整的既定目标（1300万人次）的57%。国内游客人数达1.08万人次，超出全年既定目标的6%。旅游收入约达678万亿越盾，超出2023年全年既定目标的4.3%。

越南旅游业已初步复苏，但迈进2024年，在全球旅游业面临共同挑战，特别是全球近几个、地区冲突和气候变化等继续复杂难料的背景下，旅游业仍将面临许多挑战。

在国内，尽管核心通胀得到抑制，然而疫情、自然灾害、暴雨洪水、气候变化影响等危机仍存在并趋于复杂难料，对生产经营和居民生活产生影响。

在上述情况下，国家旅游局已提出2023年接待外国游客人的1700万至1800万人次，国内游客人数1.1亿人次，旅游收入约达840万亿越盾等的目标。

为了实现该目标，旅游专家认为，旅游业应努力、统筹推进推动政策制定、各专门领域的国家管理、加强旅游宣传推广等的措施。

2024年，旅游部门也提出一些重要任务来大力推动复苏，在新阶段内加快发展速度；加强旅游服务经营质量管理和控制工作；制定评价指标，开展各旅游景点、越南旅游经营单位的绿色增长评级系统；在重点市场成立旅游促进办公室；按主题旅游促销活动实施计划。

特别，越南文化体育旅游部部长阮文雄已对越南国家旅游局提出4大任务。

第一，需集中参谋，完善相关法律、政策，对需调整的不足之处、旅游领域的国际承诺等进行条喝茶，与各部门对接，以制定新旅游产品类型发展政策。

第二，继续推进旅游领域国家管理工作，集中加强旅游统计工作、数字化转型，提高统计工作效果和提供良好数据，有效服务旅游发展政策制定工作，加强旅游经营、导游和旅游住宿接待单位等的管理工作。

第三，加强旅游领域干部队伍培训工作，满足有关外语和技术等方面的要求。

第四，在与旅游发展援助基金的紧密配合的基础上推进旅游宣传 促进工作，建设全年旅游宣传促进计划和主动准备和如期开展各项工作。（完）