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2024年越南大米出口前景乐观 价格高位趋稳
GLE公司董事长武俊英也认为，受益于菲律宾、印尼、非洲、加纳等市场的需求，2024年越南大米出口有望保持在较高水平。特别是，印尼国家物流局(Bulog)透露，该国政府已责成该局在今年内进口200万吨大米。
2023年，越南是印尼的最大大米供应国之一，因此2024年有望保持这一地位。
去年，作为全球第一大米出口国的印度突然发布大米出口禁令，此举令人出乎意料，虽然没有准备的时间，但越南已对外出口约829万吨大米，创汇47.8亿美元，出口量和出口额与2022年相比分别增长16.7%和38.4%。这是越南出口大米30多年来的最高水平。2024年，越南更加主动，更好地掌握全球大米需求和大米供应量，因此大米出口活动将迎来更多便利条件。
武俊英认为，大米价格仍在高位，为大米出口迅速发展“加分”。若印度继续延长大米出口禁令，2024年越南大米出口额有望突破50亿美元大关。
范太平强调，2024年大米出口量预计相当于2023年，但出口额将高出去年的15-20%。
据越南粮食协会的信息，2024年，大米出口将继续迎来有利条件，因为全球大米短缺量为500万吨，印尼和菲律宾等大米进口国仍有购买需求，印度今后可能会维持对海外出口的限制。因此，2024年大米出口可创汇53亿美元。
此外，印尼国家物流局公布，已同泰国、越南、巴基斯坦和缅甸等四国签署100万吨大米进口合同。
菲律宾、非洲等国已制定了大米进口计划，其中菲律宾在2024年预计进口350万至400万吨大米。
越南农业与农村发展部种植局局长指出，按计划，2024年水稻种植面积为710万公顷左右，稻谷产量达4340万吨，确保在任何情况下均能保障国家粮食安全，同时将超800万吨大米用于出口等。（完）