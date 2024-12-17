2024年越南国际防务展：向国际友人推广越南文化之美

据《人民军队》，还不到一周的时间，2024年越南国际防务展将正式拉开帷幕。与2022年相比，这次展览会的规模更加庞大。

今年的开幕式将成为重要的烙印，肯定越南人民军队的强大力量和国防潜力，同时有助于向国际友人推广越南人民的文化之美及热爱和平的优良传统。

连日来，两千多名官兵正在为开幕式进行精心的排演。铿锵有力的口号响彻训练场。官兵熟练掌握每个技术动作的要领。在训练间隙，我们与防空空军军种文工团团长、被交付总导演一职的范英通上校进行交谈。他表示：“今年，开幕式的表演节目将延长约30分钟，献上精心排演过的文艺节目，彰显越南文化之美和越南人民军队的豪迈传统。与以往的展会相比，今年展会的规模更加庞大，一般的表演舞台改为露天舞台”。

以“越南——和平、合作、发展”为主题的这次防务展开幕仪式预计上演四个节目，包括：开场节目“越南竹子”。该节目的创意源自于对越南竹子形象的深刻灵感，彰显越南人民勤劳、坚强不屈、热爱和平和团结的强大意志力和生命力。竹子“根基牢固、躯干结实、枝叶柔韧”形象反映了越南一贯的外交政策，既坚定又灵活，适应于各种复杂、难料的国际形势。开场的节目将传递一个富有人文色彩的信息，展示越南民族在建国卫国事业上的气魄和豪迈传统。

除了“越南竹子”节目以外，开幕式上还上演其他三个节目，包括：“越南风土人情”，“色彩缤纷的越南”，“对和平的渴望——团结五洲”等。每个节目都拥有独特的创作意图，与各种先进的科技相结合营造一个色彩缤纷的音乐图景，既传统又新颖，还富有现代化的色彩，虽然简单而意义深远，旨在向国际友人介绍关于越南人民富有浓郁民族特色的文化传统，并肯定越南人民军队的本领和强大力量。

为了表演节目顺利展开，筹备工作将扮演重要的角色。从剧本的创造到歌曲、编导、和声的选择等环节都得到精心的准备。范英松上校还表示，训练计划已得到细腻周详的准备。各参演力量都高举责任精神旗帜，因此排练工作得以顺利展开。

离开幕式还有几天的时间，参演力量着力于合练，纠正错误动作以圆满完成在开幕式上的表演任务。虽然天气寒冷，但并不影响指战员和艺人们的彩排工作。看到官兵和艺人脸上的汗珠，我们明显感觉到他们心中渴望贡献的火焰正在炽热燃烧着。（完）