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2024年越中双边贸易额可达2000亿美元
2024年上半年，越中贸易活动强劲复苏，两国双边贸易额接近950亿美元。贸易活动的复苏以及来自主要市场的订单增加，使得服务于出口商品生产的原材料和机械设备进口需求也增加。
2024年前6个月，越南企业从中国进口商品额达670亿美元，同比增长近35%；越南对中国出口商品额达287亿美元，同比增长5.3%。
值得注意的是，越南对中国的贸易逆差近400亿美元，同比增长近68%。中国仍是越南最大的进口市场，占越南全国上半年进口总额的37.6%，进口商品丰富多样，包括机械设备、电子零件、布料、鞋类和纺织原材料等。
双边贸易额接近2000亿美元
随着2024年上半年越南与中国双边贸易活动的强劲发展，预计今年越南与中国双边贸易总额可达2000亿美元大关。如果下半年的贸易活动持续保持稳定，越中双边贸易金额可达1900亿美元，如果更强劲的复苏就能达到2000亿美元，甚至超过这一水平。
2023年，越中双边贸易总额达1719亿美元。其中，越南对中国出口金额达612亿美元，同比增长5.6%，占越南出口总额的17.3%；从中国进口总额达1106亿美元，同比下降6.6%，占越南进口总额的33.9%。
据2023年越南进出口报告，越南输华货物获得优惠原产地证书（C/O）（Form E和RCEP）的出口货物数量位居第一，涉及金额超过194亿美元。特别是，各家企业和产业有效利用了与中国的各项自由贸易协定，从而享受优惠关税。可见，凭借多项双边和多边合作协议，越中贸易关系仍拥有巨大的发展潜力。
按计划，2024年9月，2024年中国国际服务贸易博览会将在北京举行，目的在于加强与越南企业的贸易服务合作。这是一场综合性的博览会，主要集中于服务行业，包括能源、邮政与电信、金融服务、文化旅游服务、教育服务、贸易服务和供应链等领域。（完）