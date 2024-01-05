2024年春运增开8趟列车

这 8 趟列车从西贡站至河内站(往返)，以及从归仁、广义到西贡。此外，铁路部门还增加了列车车厢，新增座位总数超过4000个。



具体而言，铁路部门于1月24日至25日（腊月十四至十五）增开从西贡至河内的SE32列车； 1月26日至27日（腊月月十六至十七）从河内至西贡的SE11次列车；从广义出发的SE25列车和从归仁出发的SE29列车于2月20日至21日（元月十一至十二）往返西贡。



此前，铁路部门在春运高峰期增加了3000张火车票，使火车票总数增至目前的7000张。今年春节假期，铁路部门提供列车400趟20万个座位。里程最长（西贡 - 河内）卧铺票的最高票价超过 295万越盾（折合人民币903）。



发售春运车票2个月以来，累计售出列车票超过15.2万张。



旅客可选择登陆www.dsvn.vn, vetau.com.vn网站在线购票，或在越南铁路公司火车站和售票代理处购票。（完）