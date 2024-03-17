2024年全国报刊展闭幕

越南新闻工作者协会常务副主席阮德利在活动上发言时表示，题为“越南报刊—致力于党和人民革命事业开拓创新”的2024年越南全国报刊展圆满成功。这是首次在南部地区举行最具规模的全国报刊展，来自全国63个省市的120间展位参展。阮德利补充说，为期3天的全国报刊展举行了一系列互动交流活动，有助于增进新闻工作者之间，以及新闻媒体机构与公众之间的联系，进而体现新闻媒体机构与各级行业、企业和公众的团结之情。越共中央宣教部部长阮仲义表示，2024年全国报刊展给人们留下深刻印象。以“越南报刊—致力于党和人民革命事业开拓创新”为主题，今年全国报刊展开拓新知识，加强新闻机构与各地方记协的团结精神，加强新闻界与公众的密切关系。阮仲义希望，新闻媒体机构应重点做好经济社会发展任务执行情况的宣传工作，散发出生活气息，反映和传播社会的正能量和美好价值，使党和国家的主张、政策和法律走进日常生活，满足群众的期待。组委会和奖励理事会向各媒体机构颁发一等奖11份、二等奖29份、三等奖53份及鼓励奖88份。越通社、越南之声、越南电视台、胡志明市电视台均荣获“设计独特且令人印象深刻的展位”A等奖。越通社电子报VietnamPlus和《信息报社》分别获得春节特刊封面印象A等奖和C等奖。（完）