2024年东盟旅游论坛在老挝举行

老挝政府副总理吉乔·凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoune），东盟各国和各合作伙伴国旅游部长，东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn），东盟各国和伙伴国驻老挝大使，东盟各国国家旅游机构和旅游企业、新闻媒体记者等出席活动。越南文化体育旅游部部长阮文雄率团与会。



吉乔·凯坎匹吞在论坛开幕式发表讲话时强调，旅游业在推动东盟经济快速、强劲、全面和可持续发展中起着重要的作用，强调推动东盟旅游符合2025年东盟愿景，为东盟经济社会发展、东盟地区居民生活质量等做出积极的贡献。



吉乔·凯坎匹吞表示，老挝愿同东盟国家和对话伙伴合作，推动各旅游景点可持续发展，越来越吸引更多游客到东盟地区旅游，居留时间更长，消费更高，带来更多的经济效益。



东盟秘书长高金洪在论坛上发表讲话时强调了东盟在维持内部旅游发展积极进步动力中起着重要的作用；强调可持续旅游发展在保护环文化和地方遗产和推动地区经济增长起着重要的作用。



在东盟国家、亚太地区和国际旅游业在新冠肺炎疫情后逐渐复苏的情况下，2023年东盟旅游论坛是东盟十国轮流举办最具规模的年度活动，为推动地区成为全球具有吸引力的旅游目的地创造合作空间。



在2024年东盟旅游论坛框架内将举行多项重要的活动，包括第59届国家旅游机构会议，2024年东盟国际旅游博览会(TRAVEX)，第44次东盟与中日韩国家旅游组织会议；第27次东盟旅游部长会议，第11次东盟-印度旅游部长会议；第23次东盟与中日韩旅游部长会议；第三次东盟-俄罗斯旅游部长会议；东盟旅游奖颁奖仪式，东盟旅游部长新闻发布会等活动。



会议上，东盟和各对话伙伴国旅游部长将讨论和评价2016-2025年阶段东盟旅游战略计划中各有限事项实施情况，由东盟旅游委员会实施的2023-2024年阶段各优先活动；与各对话伙伴就推动可持续旅游发展的合作进行讨论。



上述活动的目标为吸引更多游客来到东盟国家旅游，为实现到2025年东盟旅游愿景，把东盟发展成为优质、独特、多样、负责任的旅游目的地，对改善东盟居民生活质量做出巨大的贡献。（完）