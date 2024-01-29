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2024年东盟合作：东盟共同体建设的重要转折点
为了打造互联互通更强大的东盟，会议就推动各经济体加速复苏并深化沟通协作，重视可持续和包容性发展，大力推进数字化转型，提高卫生体系、环境保护、应对气候变化等方面的能力，加强文艺合作，提高妇女和儿童的地位和贡献等方向达成共识。
各位部长高度评价在地区和国际动荡形势下提高东盟“韧性”的战略性意义，同时强调要继续加强东盟内部团结与核心作用，继续加强东盟共同体建设，为新发展阶段做好准备，推动东盟与各合作伙伴之间关系走深走实并取得实效等。
会上，各位部长就地区和国际形势深入交换意见和看法；重申了东盟对东海、缅甸、朝鲜半岛、俄乌冲突、中东等共同关心的问题的立场；强调希望建设和平、稳定、合作与繁荣的东海地区，承诺充分且有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），力争制定务实高效、符合1982年《联合国海洋法公约》（UNLOS）等国际法的《东海行为准则》（COC）。
越南外交部长裴青山对2024年合作主题 “东盟：促进互联互通和韧性”表示欢迎，高度评价老挝提出的优先事项十分符合地区当前形势。特别是，东盟须加强数字、基础设施、人民和体制互联互通，加大区域内贸易往来和投资力度等，从而使东盟成为增长的焦点。裴青山强调，越南支持并愿意配合与协助老挝成功担任东盟轮值主席国。
裴青山强调，越南将积极参与东盟—澳大利亚特别峰会、第24届东盟-欧盟外长会议等即将召开的重要会议并做出积极贡献。作为东盟-韩国关系协调国，越南提议各国研究提议将东盟-韩国关系升级为全面战略伙伴关系，支持推动双方关系提质升级，面向纪念2024年东盟-韩国建交35周年等。
面对错综复杂的世界和地区形势，裴青山强调，东盟须保持团结一心，坚持独立自主。裴青山与各国代表讨论共同关心的问题，重申了东盟对东海问题的立场；提议东盟继续支持缅甸，承诺越南支持并愿意与2024年东盟轮值主席国老挝、东盟缅甸问题特使紧密配合。
会议结束后，2024年东盟轮值主席国老挝发布了会议新闻公报。（完）