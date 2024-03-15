2024年《土地法》：为海外越南人房地产卖家提供更多投资机会

将于2025年1月1日正式生效的2024年《土地法》备受关注的新一点是扩大海外越南人土地使用权的规定。具体的是，2024年《土地法》第四条第三款和第六款规定“土地使用者”包括国内个人、居住在国外的越南公民、居住在国外的越南裔人。第一太平戴维斯（越南）公司副首席执行官特洛伊·格瑞夫斯（Troy Griffiths）表示：“这一变化将为旅外越侨带来更多投资机会。”



特洛伊·格瑞夫斯表示，由于海外越南人的直接投资，这一变化也为市场创造了巨大的潜力。过去，海外越南人想要回国投资，必须通过其亲戚，容易引发一些不必要的纠纷。新法将解决这一问题，为投资创造更加有利的条件，最大限度地降低投资过程中各方之间发生纠纷的可能性。



第一太平戴维斯（越南）公司专家表示，越南人非常重视家庭价值。海外越南人回国投资房地产不仅带来资本，还带来了给越南转移专业化技能的机会。因此，这是越南政府非常好的举措，希望能为国家带来更多的智力和财力。



海外越南人国家委员会的统计数据显示，从1993年（汇款统计第一年）到2022年底，越南侨汇收入超过1900亿美元，接近同期的外国直接投资的实际到位金额。 （完）