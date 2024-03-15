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2024年《土地法》：为海外越南人房地产卖家提供更多投资机会

越南国会刚通过的2024年《土地法》中有关扩大居住在海外的越南人的土地使用权的规定是对有意在越南拥有房地产的海外越南人的好消息。更有意义的是，2023年越南侨汇收入超过160亿美元，较2022年增长32%。这是第一太平戴维斯（越南）公司专家就海外越南人房地产需求提出的看法。
将于2025年1月1日正式生效的2024年《土地法》备受关注的新一点是扩大海外越南人土地使用权的规定。具体的是，2024年《土地法》第四条第三款和第六款规定“土地使用者”包括国内个人、居住在国外的越南公民、居住在国外的越南裔人。第一太平戴维斯（越南）公司副首席执行官特洛伊·格瑞夫斯（Troy Griffiths）表示：“这一变化将为旅外越侨带来更多投资机会。”

特洛伊·格瑞夫斯表示，由于海外越南人的直接投资，这一变化也为市场创造了巨大的潜力。过去，海外越南人想要回国投资，必须通过其亲戚，容易引发一些不必要的纠纷。新法将解决这一问题，为投资创造更加有利的条件，最大限度地降低投资过程中各方之间发生纠纷的可能性。

第一太平戴维斯（越南）公司专家表示，越南人非常重视家庭价值。海外越南人回国投资房地产不仅带来资本，还带来了给越南转移专业化技能的机会。因此，这是越南政府非常好的举措，希望能为国家带来更多的智力和财力。

海外越南人国家委员会的统计数据显示，从1993年（汇款统计第一年）到2022年底，越南侨汇收入超过1900亿美元，接近同期的外国直接投资的实际到位金额。 （完）
 

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