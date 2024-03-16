2024全国新闻论坛：数字技术给新闻业带来诸多发展机遇

2024年全国新闻论坛设有10场关于数字化转型时代越南革命新闻业重要和紧迫话题的讨论会，吸引了60多名越南国内经验丰富的资深记者和知名国际媒体专家的演讲者参加。越南《人民报》总编辑、越共中央宣教部副部长、越南新闻工作者协会主席黎国明先生表示，数字技术的强劲发展给新闻业带来了许多发展机遇，但也提出了许多挑战，需要媒体大力革新。越南信息传媒部部长阮孟雄强调，在当前背景下新闻业需要革新，数字技术对新闻传媒产生巨大影响，推动这一领域发生根本性变化。因此，投资数字技术、数字人力资源、数字数据和数字创新就是对新闻业未来的投资。越南信息传媒不部部长阮孟雄指出，新闻、媒体近期遇到的困难和问题并没有削弱新闻、媒体的作用，而是表明新闻、媒体需要革新，不革新就会被取代。数字技术、互联网和社交媒体是新闻革新的强大驱动力。胡志明市人民委员会主席潘文买从地方角度评价，近年来，新闻力量为胡志明市发展做出巨大贡献。胡志明市领导希望新闻界大力协助，为胡志明市顺利实现既定目标作出贡献。（完）