2023年越南旅游业呈现强劲复苏态势

2023年前10月，越南接待外国游客的目标已改变，从2023年全年的800万人次提升至1250万和1300万人次，是当初提出目标的1.5倍，这是越南旅游业强劲复苏的成果。

2023年越南继续取得世界旅游组织的多个奖项，其中包括第四次被评为2023年世界领先遗产目的地，第五次被评为亚洲领先旅游景点奖等。尽管如此，越南旅游业仍需继续努力，以取得更好的成果。

2023年3月和11月，越南政府总理首次主持召开两场关于越南旅游业发展的全国会议。在两场会议上已指出所取得的成果和存在的不足、障碍和其原因；指出越南旅游业面临的主要挑战和提出各项促进旅游复苏的措施。此外，2023年5月，政府已签发关于加快推进旅游业有效和可持续发展的第82号决议。8月14日，政府签发关于实施电子签证和对13个国家公民实施单方面免签的公民临时居留时间由15天提升至45天的第127号和128号决议。

此外，从年初伊始各地方也积极开展多项旅游宣传、推广和促进活动，各项刺激旅游的文化、体育活动，同时推出新旅游产品旨在在年底高峰期吸引更多外国游客。特别，河内市首次推出15个夜间旅游产品，旨在充分发挥夜间旅游优势。

结果是今年前11月，越南接待外国游客人数达1120万人次，是2022年同期的3.8倍；国内游客人数达1.320亿人次，旅游收入约达628.3万亿越盾。11月，在各旅游市场中，欧洲市场增长最好，环比增长58.5%。

上述结果取决于世界旅游趋势的积极变化，特别是政府签发关于推进旅游业复苏、签证政策等的决议已疏解了外国游客出入境方面面临的障碍。

2023年提出的接待外国游客800万人次的目标在9个月内已完成，致使越南旅游业改变了2023年的目标，从800万人次提升至1250万和1300万人次，是当初提出目标的1.5倍。12月拥有许多节假日，越南旅游业有望将达到新目标。

行内专家认为，2024年在接待外国游客方面提出更高的目标，如接待外国游客从1700万至1800万人次。该目标将要求各省市、部门和行业一道努力携手来实施。从年初提出该目标将帮助各地方从年初伊始就加速实施，不等待第一季度结束才启动。

提出更高的目标将带来突破的机会，随之就是制定更强有力的政策和注入强大动力来推动旅游业的发展。

此外，越南需加强研究市场，把握新的旅游趋势和做出快速和适合的政策反映。

在最近的发展阶段，为了继续提高旅游发展质量，越共十三大的决议已确定，到2030年越南接待外国游客4700万至5000万人次，旅游业对GDP的贡献率达14-15%，将GDP内的服务比重提升至50%以上。这是较高的目标，不易实现，因此需做出更大的决心和巨大的努力，统筹采取强有力、有效、有重点等的行动来实施。

在全球化和深度融入国际，特别是第四次工业革命对越南旅游提出许多挑战的背景下，要求我们需拥有新思维和新做法来推动旅游业发展。（完）