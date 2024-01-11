2023年越南公共投资实际到位资金创下纪录

原中央经济管理研究院（CIEM)院长阮厅恭就2023年经济增长动力作出评价时表示，在出口等其他传统驱动因素正在减弱，消费增长不再像新冠疫情刚结束时突破增长的背景下，公共投资仍将起着导向作用。

具体的是，交通运输行业已将475公里的高速公路投入使用，使高速公路总里程增至1892公里；陆续动工兴建北南高速公路的12个子项目和三条南北纵轴高速公路等。在航空领域中，富排国际机场T2航站楼、奠边机场扩建投资项目竣工并投入运营。



计划与投资部副部长陈国方表示，预计2023年全年公共投资实际到位率将达到政府目标计划的95%左右。高于2022年同期水平。



确定公共投资仍然是重要的增长动力，有助于促进经济的突破增长，并根据国会批准的预算，越南政府总理于 2023 年 12 月 11 日发布了关于2024年公共投资资金分配的第 1603/QÐ-TTg 号决定。

具体而言，总理要求各部委、行业和地方负责人在部署投资计划时做到集中、突出重点、抓住关键，决不分散、不割裂等。

政府总理还要求各部委、行业和地方优先向国家重要、重点工程、高速公路项目、跨区域项目配置资金，属于经济社会复苏和发展计划的任务和项目等。同时，力争2024年公共投资实际到位至少达到既定计划的95%。（完）