2023年是越南外交成功的一年

自越南共产党第十三次全国代表大会成功召开以来，除了机遇之外，世界和地区演变复杂难料，给越南带来更加激烈的挑战。凭借整个政治体系所付出的巨大努力，越南外交工作已充分彰显了“越南竹式外交”的特色，成为了2023年国内成就整体中的巨大亮点。

“越南竹式外交”政策的成就是越共十三大上半届任期越南外交事业取得的显著成就。其中最为突出的是越共中央总书记阮富仲在中国共产党第二十次全国代表大会之后于2022年10月30日至11月1日对中国进行访问，具有重要意义，是越中两党、两国和两国人民关系中的重要历史印记。

今年9月和12月，美国总统乔·拜登和中共中央总书记、中国国家主席习近平分别对越南进行国事访问。越南同这两个大国的关系提质升级，越美关系升格为全面战略伙伴关系；越中两国同意构建具有战略意义、为两国人民幸福、为人类和平与进步而努力、符合联合国宪章和国际法的越中共享未来共同体。

中国驻越大使熊波说：“中共中央总书记、国家主席习近平的访问是中越两党最高领导人在新形势下保持和加强高层战略沟通的一次非常重要的机会，这次访问已将在中越全面战略合作伙伴关系15年的深厚积累的基础上进一步确定新时代两国关系的新定位，明确两国关系下一步发展的新方向，为两国在各个领域的合作开辟新前景，为两国关系的持续发展注入新的动力。所以可以说是新定位新方向新动力。”

美国驻越大使马克•纳珀说：“美越将两国关系升格为全面战略伙伴关系足以证明两国关系不断走深走实。越南在全球供应链中发挥着越来越重要的作用。目前，两国正在携手共进，面向未来。”

具有战略确定性的竹式外交得到灵活地运用，帮助越南体现自己的观点和看法，符合国际总体形势，同时使越南的朋友圈越来越大。迄今，越南已同6个国家建立全面战略伙伴关系，包括中国、俄罗斯、日本、印度、韩国和美国。

新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·塞耶教授说：“这些成就背后是越南竹式外交的应用。这一理念由阮富仲总书记在2016年的一次外交会议上首次提出，在越南外交政策的指导原则中一直得到重申。这是一个隐喻，用简单的语言表达复杂的想法。竹子以其坚韧性而著名。它可以被击倒，被风吹打，甚至弯曲，但它依然持续生长和坚韧不拔。”

澳大利亚驻越南大使安德鲁•戈列济诺夫斯基说：“越南在亚洲和世界舞台上扮演的角色日益重要。我们知道，越南同韩国、日本和美国等世界大国的关系已提质升级，其彰显了越南正在追求外交关系多样化、多边化，作为世界各国朋友的政策的观点。我们高度评价这一点。”

在多边层面上，2023年，越南在联合国等国际舞台上留下了重要的外交印迹 。2023年，越南在联合国人权理事会成员国、联合国教科文组织执行委员会委员、联合国教科文组织保护非物质文化遗产公约政府间联合委员会成员等岗位上，继续做出了许多富有意义的贡献。

2023年越南外交工作的亮点是成功担任联合国大会第77届会议副主席（任期2022年9月至2023年9月）。

越南在地区和国际舞台上发出积极的声音，充分体现越南在解决全球事务中所扮演的地位和责任。

在土耳其地震中，越南派遣了救护救难力量，赴土耳其开展救灾工作，为联合国维和行动作出重要贡献。

越南一直是东南亚国家协会的积极一员。越南在国际舞台上的地位和威望不断提高，为提升越南在东盟的威望做出重要贡献。

新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·塞耶 教授说：“越南两次当选联合国安理会非常任理事国，证明了越南的外交实力。作为东盟成员国，越南一直是多边合作的先锋国家。”

2023年，越南与日本、英国、法国、澳大利亚、加拿大等许多国家举行多项活动，庆祝双方建立外交关系，进而增进越南人民与各国人民之间的相互理解和互信，为促进越南与世界各国友好合作关系发展做出贡献。

澳大利亚驻越南大使安德鲁•戈列济诺夫斯基说：“澳大利亚是与越南建立外交关系的首批国家之一。建交一年后，首批越南学生已获得澳大利亚政府的奖学金，并赴澳大利亚留学。澳大利亚也是对越南进行投资最早的国家之一。”

新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·塞耶教授说：“我曾多次访问越南，我认为，越南凭借颇具吸引力的风土人情和饮食文化而成功地与不同国家的人建立牢固的关系。”

在地缘政治动荡加剧全球经济风险的背景下，越南在2023年所取得的外交成就，特别是与世界各大国关系的提质升级，再一次证明了越南竹子外交路线是非常正确的，为提升越南在国际舞台上的地位和威望做出了重要贡献。（完）