黎明欢部长：越南整个政治体系共同努力解除IUU黄牌警告

越共中央书记处4月10日颁发关于加强党对打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞和渔业可持续发展的领导的第32号指示（32-CT/TW）。越南整个政治体系正共同努力解除IUU黄牌警告。

越南农业与农村发展部部长黎明欢近日就此问题接受记者的采访时表示，欧盟委员会（EC）对越南渔业发出IUU“黄牌”警告已经7年。越南也为解除IUU黄牌警告作出重大的努力。近段时间，在政府总理的强有力指导下，各地方积极参与和按照欧洲委员会检查代表团所提出的意见和建议进行改善。

特别是，越共中央书记处近日颁发关于加强党对打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞和渔业可持续发展的领导的第32-CT/TW号指示令，动员整个政治体系参与打击IUU捕捞的领导指导工作。

近段时间，农业与农村发展部同外交部、国防部、公安部等有关部委行业密切配合，为接待欧洲委员会检查代表团做好准备工作，也表明越南已按照欧洲委员会检查代表团所提出的建议作出改进。

政府总理同时强调，打击IUU捕捞是今后使越南水产品在欧洲立足的必备条件。

欧盟委员会对IUU捕捞的所有建议和禁令均已写入2017年《渔业法》中，但实施效果不佳。

黎明欢谈到各地方实施打击IUU捕捞时表示，农业与农村发展部指示各单位做到船舶在任何地方从启航到靠泊的全方位控制。无论船舶在任何地方是否发生违法行为，都可以随时处理，避免出现渔民 “应付式”执行现状。

黎明欢表示，EC的建议中需要重点关注的 3 个要素。 一是渔船仍然侵犯外国海域。 其次，渔船还关闭了巡航监控装置。其三，越南有大量未经注册、未经登验、无经营许可证的船舶。这是导致渔民不守法的3个问题。 目前，各地正在对这些“三无”船舶进行重新登记。

以前，可以说法律没有足够的制裁力度，但坚江省却发生了刑事案件。这证明如果下大决心，会有充分的法律依据和中央机构的支持。这也是各地方展示其对国家形象贡献的时候，而不仅仅是解除IUU“黄牌”警告。（完）