出席欢迎仪式的有：政府办公厅主任邓春峰、科技部部长武海军、教育培训部部长黄明山、国防部副部长阮光玉、公安部副部长黎国雄、政府办公厅副主任敦俊峰、外交部副部长黎英俊、工贸部副部长阮黄龙、农业与环境部副部长黄忠以及越南驻东帝汶代办范平潭等。



河内少年儿童挥舞两国国旗，热烈欢迎夏纳纳总理及东帝汶高级代表团。



在友好气氛中，黎明兴总理在红毯前迎接夏纳纳总理。少年儿童代表向夏纳纳总理献上鲜花。两国国歌奏响后，两位领导人向军旗致敬，并检阅越南人民军仪仗队。双方随后介绍各自高级代表团成员。





越南与东帝汶长期保持友好关系。1975年9月，越南是最早承认东帝汶独立革命阵线的国家之一。越南于2025年年中决定在帝力设立大使馆，2026年4月正式投入运行，成为两国关系的重要里程碑，推动双边合作走向深入、务实、高效，造福两国人民，促进东盟团结与发展。

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黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式 图自越通社

两国领导人保持高层接触。越南愿与东帝汶分享发展与国际融入经验，在东盟大家庭框架内密切协调与合作，并在联合国等多边论坛保持良好配合。



两国经贸合作持续增长，投资合作成为亮点。越南军队电信集团（Viettel）在东帝汶投资设立的Viettel Timor公司（Telemor）运营成效显著。双方在农业、教育、油气等领域合作潜力广阔。



夏纳纳总理此访将巩固政治互信，推动各领域务实合作，同时帮助东帝汶借鉴越南发展经验，更有效参与东盟及区域合作机制。夏纳纳总理出席东盟未来论坛，体现了东帝汶对东盟共同目标的坚定承诺，有助于其加强与地区伙伴联系，促进经济社会发展。



欢迎仪式结束后，两国总理举行会谈，评估双边合作成果，探讨未来合作方向，共同见证合作文件签署，并参观由越南政府办公厅与越通社联合举办的越东友好关系图片展。（完）