领略乌克兰摄影师镜头下80年前的越南风土人情

题为“索菲亚·亚布隆斯卡-穿越之旅”图片展正在越南妇女博物馆举行。展会上展出乌克兰女作家、摄影师镜头下在1930至1940年阶段越南风土人情的图片。

通过索菲亚·亚布隆斯卡摄影师拍摄的55张图片，观众会进一步了解越南八九十年前的这段历史时期。

此外，她还拍摄了傣族、蒙族和前瑶族等越南少数民族和河内市市民日常生活的场景，展现出越南各民族的文化特色。

这些图片向观众们介绍索菲亚·亚布隆斯卡摄影师在10年内探索越南之旅。参观者可通过摄影师的镜头领略越南各地美景。

越南妇女博物馆经理阮氏雪说：“该展览为参观者提供了通过西方女艺术家的镜头欣赏越南风土人情的机会。”

乌克兰驻越大使夫人伊琳娜·加曼说：“该展会举行的目的在于推崇索菲亚·亚布隆斯卡生平与事业，同时也是乌克兰与越南深厚友谊的生动体现。索菲亚·亚布隆斯卡所拍摄的图片有助于让观众进一步了解越南人民的历史和传统文化。”

索菲亚·亚布隆斯卡于1907出生，于1971逝世。她是乌克兰作家、摄影师和摄像师。她在越南生活了大约10年。在穿越之旅中，她记录了许多文章，后来她出版了两本书，其中包括 1939 年出版的《遥远的地方》，讲述了她穿越太平洋各岛屿的旅程。

按计划，该展会将于4月30日结束。（完）