韩越ICT投资与合作会议在岘港市举行

8月16日，韩国驻岘港总领事馆在岘港市举行韩国与越南信息与通信技术（ICT）领域投资合作前景会议。岘港市政府领导代表、有关机关、组织、单位、企业代表和两国信息技术专家、中部地区高等院校大学生等出席会议。

韩国驻岘港总领事姜富成（Kang Boosung）在会议上表示，此次会议旨在分享正在得到越南特别关注的韩国半导体产业现状的不同观点和构想，以及越韩两国在信息与通信技术领域的合作展望。希望有更多的韩国ICT企业对越南中部地区投资，为越南大学生创造更好的未来和带来更多的就业机会。

2023年，越韩双边贸易额突破761亿美元，越南成为韩国第三大贸易伙伴。在投资方面，韩国目前是越南第一大投资国，累计投资总额达859亿美元。建交30年来，两国关系已经升级为全面战略伙伴关系，两国领导人一致同意将两国关系扩展到包括科学技术、信息通信在内的多个领域。两国成立了越韩科技研究院（VKIST）并正在积极促进数字化转型领域的信息技术合作项目。

岘港市信息与传媒局副局长陈玉石表示，岘港市正逐渐成为一个具有吸引力的投资目的地，尤其是成为初创企业和信息技术企业的聚集地。岘港市多年来在全国信息技术和数字化转型准备指数中名列前茅，而韩国是该市吸引投资的主要市场之一。

陈玉石副局长介绍，岘港市目前拥有37个与信息技术产业相关的人力资源培训机构，每年毕业生人数约6000人。

会上，与会代表就韩越ICT企业的合作前景以及未来双方合作的优势、困难和挑战共同交换了意见。（完）