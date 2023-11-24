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韩国和越南中部各省市加强投资合作

11月24日下午，韩国驻岘港总领事馆举行了扩大韩国与越南中部地区各省市投资合作的研讨会。
在研讨会上，与会代表和地方领导人介绍并围绕外国环境和大型工业集群的现状；越南的投资趋势和成功故事；韩国投资者上在广南和岘港的投资经验；韩国企业扩大在越南中部的投资的建议等内容展开讨论。

韩国驻岘港总领事姜夫星（Kang Boosung）强调，本次研讨会旨在扩大韩国企业在越南中部地区的投资；进一步促进两国共同繁荣的合作。韩国驻岘港总领事馆将努力与当地政府合作，支持韩国企业的运营；同时有助于扩大和深化韩国与越南中部地区的经济合作。

岘港市人民委员会常务副主席胡旗明在研讨会上介绍岘港和中部省份的外国投资环境时表示，确定外国投资是经济的重要组成部分，中部地区的许多地方一直在通过出台多项优惠政策来引进外资。此外，简化行政程序的改革，对外国投资者提供支持等。

在研讨会上，中部地区各省市领导人承诺为韩国企业前来投资兴业提供最佳便利条件，为双方带来利益。（完）
 

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