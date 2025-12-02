陈红河副总理：完善数据体系，彻底处理IUU捕捞问题

12月2日，国家防范打击“非法、不报告、不受管制”（IUU）捕捞指导委员会常务副主任、政府副总理陈红河在河内主持召开指导委员会第24次会议。会议以视频方式连线到沿海21个省市。

完成全部101项任务



越南农业与环境副部长冯德进在会上表示，农业部门坚决落实各项防范IUU捕捞措施，并取得明显成效。

截至11月29日，各部委各地区完成了政府总理交办的全部101项任务。违规处理工作得以推进，所有案件均得到处理，累计处理案件超过4037起，处罚金约1620亿越盾。职能部门已对91起涉及IUU捕捞的案件进行起诉，涉及被告138名。

在被外国扣押的71艘越南渔船中，职能部门共处理53艘（完成率近74%）。其余船只正在核实、澄清，包括使用假船号或船主不再在当地居住等复杂情况。

各地方所有79243艘渔船都在全国渔业数据库（VNFishbase）中完成注册和更新信息。过去一周，所有丢失船舶监视系统（VMS）信号或越界渔船均被调查处理。

关于庆和省部分出口至欧盟的剑鱼被警告一事，冯德进表示，农业与环境部已指示全面审查档案，澄清欺诈嫌疑，并与财政部配合核对供应链输入-输出数据，以便按规定处理。该部正在完善档案，为欧委会检查团提供数据，并配合相关部门修订《渔业法》及相关法令，确保其适宜性和一致性。

全面、准确、透明地检查

陈红河强调，从现在至12月15日是完成各项任务、彻底解决IUU捕捞问题中遗留问题的关键阶段。相关部委须继续仔细检查、评估渔船违规数据，特别是在外国海域因非法捕捞被扣押的渔船数据；同时，对越南提供的数据与欧委会数据之间的任何差异作出清晰解释。

各地需对在国外被扣押的渔船案件承担行政处罚和刑事责任，目标是全部违规行为都被依法依规处理，确保公开、公正、透明。需全面开展检查，特别是VMS设备的安装与信号连接。

关于VNFishbase系统，陈红河要求农业与环境部必须在本周内主持审查、完善数据开发利用与管理条例及相关流程。Viettel、VNPT等集团与农业部配合核查VNFishbase，旨在建立一个涵盖捕捞和水产养殖的国家数据库。

各地需参与系统运行评估，试点并引导私营港口参与船舶管理，同时尽早向政府提交关于渔民生计转型的项目，包括应用高技术进行离岸养殖和发展服务、旅游业。

关于国际标准，陈红河建议各部委及越南水产加工与出口协会（VASEP）继续核查、修订《渔业法》，以确保其符合美国、欧盟及其他国家的标准和要求。在等待该法通过期间，需准备关于法律合规性的报告，内容涉及需保护物种、美国未认可的12种捕捞作业以及已认可的14种捕捞作业等问题。同时，建议颁布政府关于渔业管理的决议，以彻底解决与国际规定之间的法律和技术冲突。

提及庆和省剑鱼原料来源不明案，陈红河要求该省在本周内澄清并详细报告处罚形式、欺诈原因及具体数据。（完）