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阮富仲总书记的书籍：越南外交部门的宝贵资料
大部分专家和外交官的意见都强调，这本书籍是历代外交干部参考、应用于实践，为建设全面现代越南外交做出贡献的宝贵资料。
越南驻老挝大使阮伯雄表示，这是第一本明确地介绍越南外交的性质和越南对外工作的明确和具体方向的书籍。
阮伯雄大使认为，越南竹子形象与外交相结合确实是最准确和最美丽的象征。 他对各专家的意见表示赞同，认为这本书提高了越南外交政策的理论和实践思维水平。
对于越南与老挝的外交关系，阮富仲总书记提出了基于胡志明主席此前所说“帮助朋友国家人民就是帮助自己”的教诲的非常灵活的指导方针，这就是对外关系的重大战略，体现了柔软灵活的战略，蕴含着两国个民族的兄弟和同志亲密之情。
数十年来，越南党和国家贯彻落实这一战略，为培育与发展越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系日益可持续发展并取得更多新成就做出贡献。
阮伯雄表示，阮富仲总书记所发表有关越老两国关系的演讲和文章对老挝领导、干部和人民留下深刻印象。诸多老挝学者和专家高度评价这本书的内容，同时希望这本书早日被翻译成包括老挝语在内的多种语言，成为一份研究文件。
越南驻华大使范星梅表示，这本书在当前背景下问世具有特别意义。他认为，这本书的内容一方面体现了越南党领导人对外政策的一贯思想，另一方面充分地展现了充满“越南竹式”外交的风格；描绘外交工作人员、各国政党对阮富仲总书记为形成与发展全面现代外交做出贡献的多样化、多维视角。
范星梅认为，这本书籍理论价值和实践价值，帮助越南各部委、党组织和各级政府开展对外工作，是越南人和国际友人了解越南对外政策和路线的资料。
他相信这本书将成为历代从事外交工作的干部参考并应用于实践，为在新时代建设全面现代越南外交做出贡献的的宝贵资料。（完）