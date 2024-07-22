阮富仲总书记打动了数千万越南国内外人民的心

越南祖国阵线中央委员会委员、在澳越南商人协会主席、海外越南商人协会副主席陈伯福在接受越通社驻悉尼记者的采访时表示，这是国内越南人民乃至整个越南民族的一个悲痛的消息，也是巨大损失。



阮富仲总书记堪称是越南民族的一个英雄,也是一个传奇，他始终把国家和人民的利益放在首位。



陈伯福认为，阮富仲在反腐败斗争中的廉洁、正直、决心和奉献精神打动了数千万越南国内外人民的心，使他们大力支持阮富仲的路线图和主张并坚定对党和国家的领导的信任。



陈伯福还认为，正是阮富仲总书记在竹式外交政策中的英明和灵活性，助力越南在外交领域上取得了意想不到的成就，并使越南的地位在国际关系中迈上了新的台阶。



在阮富仲总书记的领导下，越南目前与世界大国的关系已提升为最高水平，如：中国（2008年）、俄罗斯（2012年）、印度（2016年）、韩国（2022年）、美国（2023 年）、日本（2023 年）和澳大利亚（2024 年 3 月）。这些都是世界与越南建立密切关系的发达经济体。



陈伯福表示，越南外交的这些成就为海外越南人社群与所在地政府之间的关系创造了有利条件，帮助越南侨胞更好地发展。因此，旅居澳大利亚越南人乃至海外越南人始终对阮富仲总书记怀着崇高的敬佩。



特别是，在阮富仲总书记的亲自领导下，越南党和国家推进了第36号决议的落实，将海外越南人群体视为越南民族不可分割的一部分，提出了许多具体、切实的主张和政策，旨在为越南侨胞回国为国家贡献力量创造更多有利条件。同时，有助于加强世界各地越南人之间的团结，鼓励他们不断心系祖国情系家乡。



陈伯陈伯福希望国内外越南人民能够坚强和勇敢面对这一巨大损失和悲痛，同心协力团结起来，下决心建设繁荣富强的越南，满足阮富仲总书记的愿望。



在澳大利亚生活和工作的范雄先生也有同样的感受。他表示，在阮富仲总书记的领导下，越南近期在个各方面取得了长足进展，政治体系和社会制度得以改善，经济蓬勃发展，给人民带来更加美好的生活。



阮富仲总书记在世界各国朋友心目中塑造了一个稳定、繁荣、热爱和平的越南和安全目的地的形象。此外，越南目前是世界工业中心之一，引进了许多超级跨国企业的大型投资项目。



与此同时，越南还为世界和平做出了积极贡献，例如：通过联合国的项目向贫穷或受战争影响的国家派遣军医队伍或提供援助。



范雄希望阮富仲总书记所留下的遗产能够继续得到下一代领导人的继承和发扬。（完）