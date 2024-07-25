阮富仲总书记悼念仪式在各寺庙和祭祀场所举行

越南佛教协会建议各宗教团体在阮富仲总书记吊唁仪式和追悼会举行时同时举行符合其宗教的悼念仪式。阮富仲总书记吊唁仪式于7月25日7时开始；追悼会于7月26日举行。



阮富仲总书记悼念仪式于7月25日至26日在越南佛教协会各级治事委员会驻地、结夏安居举行场所、各祭祀场所等举行。25日7时和26日13时，按照佛教传统仪式敲响大钟和击八雅鼓三回、诵经和超度活动等。



|在越南共产党中央委员会、越南社会主义共和国国会、越南社会主义共和国主席、越南社会主义共和国政府、越南祖国阵线中央委员会就为阮富仲总书记举行国葬的特别公告发布后，连日来多家寺庙已举行超度法会、摆放供桌，供人民群众前来烧香，悼念阮富仲总书记。



24日下午，众多僧尼和佛教信徒已来到越南佛教协会中央委员会总部的河内馆使寺正殿念经超度，悼念阮富仲总书记。馆使寺将于7时30分至21时30分开放，直到国葬结束，让各佛教信徒可前来烧香，向阮富仲总书记致哀。



此前，治事委员会主席、证明委员会副法主释法仁长老已代表越南佛教协会治事委员会常委会就阮富仲总书记逝世致唁函，其中表示越南佛教协会国内外僧尼和信徒沉痛悼念阮富仲总书记逝世。越南佛教协会僧尼和信徒将同全国人民把悲痛化为全民大团结力量，继续继承和法会阮富仲总书记留下的遗产，稳步前进，建设雄强、繁荣的越南国家。（完）

越通社