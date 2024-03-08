新闻 阮富仲总书记关于建设富强越南决心的书籍出版发行 08/03/2024 越南真理国家政治出版社在https://sachquocgia.vn网站上出版了越共中央总书记的电子书《在党的光辉旗帜下自豪自信 下决心建设日益富强、文明、文献和英雄的越南》。 在越南共产党建党94周年（1930年2月3日~2024年2月3日）之际，阮富仲总书记撰写了重要文章“在党的光辉旗帜下自豪自信 下决心建设日益富强、文明、文献和英雄的越南”。文章发表后，立即受到干部、党员和广大人民的关注和反响，唤起人们对党的光荣历史传统、伟大的胡志明主席和英雄的越南民族的自豪感，巩固对党的领导，对革新事业和富强、文明、幸福国家建设事业的坚定信念。为开展有关这篇重要文章内容的政治思想活动，向整个政治体系各级党委和党组织广泛宣传这篇文章的内容，真理国家政治出版社出版了《在党的光辉旗帜下自豪自信 下决心建设日益富强、文明、文献和英雄的越南》一书，其中包括阮总书记富仲撰写的文章全文。《在党的光辉旗帜下自豪自信 下决心建设日益富强、文明、文献和英雄的越南》一书的出版及时满足广大干部、党员、读者的研究需求，服务于各党组织、团体、机关、单位、各级党委、基层党支部的生专题组织生活会。（完）