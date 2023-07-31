阮富仲总书记关于国防战略的书籍：夯实全民国防根基 让每个人都成为国家安全的一道防线

许多意见认为，该书展现出越南共产党最高领导人有关新时期保卫祖国路线、战略的领导和指导工作的一贯思想。



越南国防战略研究院军事科学信息部原主任黎世亩大校表示，阮富仲总书记的著作就像一个重要政治文献，具有历史意义。该书明确了越南在国际一体化进程中，建设和保卫政治制度、国家主权、革新事业的当前紧迫以及长期的国防任务。



越南律师协会法律与发展杂志公关部副主任邓青享表示，阮富仲总书记的各篇文章和讲话内容始终强调党对越南人民军绝对领导的基本原则。该书具有重要的理论和实践价值，甚至被视为新时期贯彻落实国防任务、捍卫越南社会主义国家的“指南”。



来自内务部的武英月女士表示，该书分为三个部分，其中第一部分介绍新形势下建设革命、正规、精锐和现代的越南人民军。第二部分围绕建设一支精干、高效、强大并走向现代化的军队，满足一切情况的任务。第三部分是原越共中央委员、中央军委常委、原国防部副部长阮志咏上将编写的《越共中央总书记、中央军委书记阮富仲—在制定军事路线、国防战略，捍卫越南社会主义国家中拥有辩证思维和战略视野的人》文章。该书具有深刻的理论和实践价值，体现了越南共产党最高领导人关于军事国防的辩证思维和战略眼光。



来自明开高中学校的陈氏娜教师表示，阮富仲一书不仅在国防领域而在其他领域都有深远的价值。该书把越南重要的历史事件贯通了起来，展现了阮富仲总书记的创造思维和责任感，具有丰富的理论知识和实践经验教训，展现了总书记对军事路线和国防战略的全面指导。