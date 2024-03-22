阮富仲总书记关于人事工作的讲话：客观、正确地选择德才谦备的人

越南文学艺术联合会副主席、越南摄影艺术家协会主席陈氏秋冬认为，阮富仲总书记的讲话深刻、全面、客观，彰显干部工作的重要性，以及越南共产党对干部工作的一贯、准确和科学的观点。做好越共十四大人事准备工作降为大会成功举行奠定基础。



陈氏秋冬认为，身为每一位干部、党员，特别是领导人要深入贯彻党关于干部工作的主张和路线。公平、客观地选拔推介德才谦备人才极为重要。



陈氏秋冬说，将越共中央委员会建成一个团结、廉洁、强大、意志行动一致的集体，是具有原则性和科学性的要求，确保新时期越南革命取得成功。

陈氏秋冬认为，阮富仲总书记演讲中关于干部的标准十分重要。这就是各级党委、行业和地方在干部工作中客观、正确地选择“德才谦备，其中以德为根”因素的方向。



陈氏秋冬说，根据当前实际情况并在阮富仲总书记的指导下，干部工作需要注重干部党员的标准，特别是，领导干部职务越高更要注意树形象做榜样，努力报效祖国、服务人民，把革命、国家和人民的利益放在第一位。



陈氏秋冬强调，阮富仲总书记的讲话表明，越共十四大人事工作非常重要，但复杂、困难重重，要求越共中央、政治局、书记处和整个政治体系做到公正、客观、科学，将国家民族、党和人民的利益放在首位。（完）