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阮富仲总书记关于人事工作的讲话：客观、正确地选择德才谦备的人

越共中央总书记阮富仲在越共十四大人事小组第一次会议上发表题为《越共十四大人事准备工作中须特别关注的若干问题》的演讲。阮富仲的讲话得到包括文艺工作者在内的众多干部党员和群众的认可。
越南文学艺术联合会副主席、越南摄影艺术家协会主席陈氏秋冬认为，阮富仲总书记的讲话深刻、全面、客观，彰显干部工作的重要性，以及越南共产党对干部工作的一贯、准确和科学的观点。做好越共十四大人事准备工作降为大会成功举行奠定基础。

陈氏秋冬认为，身为每一位干部、党员，特别是领导人要深入贯彻党关于干部工作的主张和路线。公平、客观地选拔推介德才谦备人才极为重要。

陈氏秋冬说，将越共中央委员会建成一个团结、廉洁、强大、意志行动一致的集体，是具有原则性和科学性的要求，确保新时期越南革命取得成功。
 
陈氏秋冬认为，阮富仲总书记演讲中关于干部的标准十分重要。这就是各级党委、行业和地方在干部工作中客观、正确地选择“德才谦备，其中以德为根”因素的方向。

陈氏秋冬说，根据当前实际情况并在阮富仲总书记的指导下，干部工作需要注重干部党员的标准，特别是，领导干部职务越高更要注意树形象做榜样，努力报效祖国、服务人民，把革命、国家和人民的利益放在第一位。

陈氏秋冬强调，阮富仲总书记的讲话表明，越共十四大人事工作非常重要，但复杂、困难重重，要求越共中央、政治局、书记处和整个政治体系做到公正、客观、科学，将国家民族、党和人民的利益放在首位。（完）

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