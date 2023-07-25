阮国勇大使：越美合作空间依然广阔

在人文交流领域，目前每年有2.3万至2.5万名越南学生在美国留学。越南是东南亚在美国的留学生最多的国家，也是美国在全球第五大国际留学生来源国。美国跻身越南前五大客源市场。此外，解决战争遗留问题一直是两国的优先事项，两国在该领域的合作取得了实实在在的成果。阮国勇大使指出，推动越美关系发展的首要因素是这一关系本身确实给两国带来了利益，满足两国人民的共同愿望，有利于两国及地区的和平与发展。另一个重要因素在于两国对待彼此的态度。首先是相互尊重，特别是尊重彼此的独立、主权、领土完整和政治制度。其次是真诚合作、善意合作，认真寻求解决分歧的措施，兼顾各方的合法利益，保持两国关系d大局稳定、积极和互利。当然，两国历史、文化不同，发展水平各异，战争创伤依然存在。此外，地区和国际形势瞬息万变、错综复杂，尽管有共同利益和共同关切，但并非所有问题都能持相同的观点和做法。但阮国勇大使认为，重要的是双方都有善意和诚意，有一个交流机制，能够倾听和理解对方的意见，从而逐渐扩大共识，缩小分歧。而越南和美国都在践行这一方针。阮国勇大使表示，相信越美关系将迈上新高度，造福两国人民。可以说，两国的合作余地仍然巨大。一是，在政治外交上，不断巩固和增进两国相互了解，加强两国各级代表团互访，推动落实现有的对话机制。二是，推动两国经贸、投资、科技领域合作朝着健康稳定方向发展，尽量减少采取贸易救济措施，对数字经济、绿色经济、循环经济等新兴领域给予更多关注。三是，在人文交流领域，更加注重文化艺术交流、教育培训，吸引更多美国游客到越南旅游，为旅美越南人提供大力支持，为两国关系作出贡献。四是，加强合作，致力解决战争遗留问题。五是，提高在多边舞台上的合作效率，携手解决全球性问题，包括环境、气候变化、清洁能源转型等新出现的问题。（完）