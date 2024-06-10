Báo Ảnh Việt Nam

新闻

通过跨境电商系统促进越南货物对国际市场出口力度

近日，越南工贸部欧洲-美洲市场司同胡志明市贸易投资促进投资中心（ITPC）联合举行“通过跨境电商系统促进越南货物对国际市场出口力度”研讨会。 近日，越南工贸部欧洲-美洲市场司同胡志明市贸易投资促进投资中心（ITPC）联合举行“通过跨境电商系统促进越南货物对国际市场出口力度”研讨会。

越南工贸部欧洲-美洲市场司司长谢黄灵在研讨会上发表讲话时表示，跨境电商日益爆炸式发展、快速增长，成为第一优先和全球经济的核心因素，是必然趋势。在越南日益深入融入世界经济，加上来自各项新一代自贸协定的机会，参加网上进出口系统、跨境电商平台等是为越南企业带来许多机会的有效措施。网上进出口不仅帮助企业扩大客户群，拓展市场，而还有助于把越南货物送到世界上许多市场的消费者手中。

据电商与数字经济局公布的2023年电商报告，2023年，越南电商零售额达205亿美元，较2022年增长25%，将越南跻身全球电商增长最快的全球10个国家。以到2025年全球电商市场规模将达7.4万亿美元的预期，电商零售额将继续增长。

胡志明市贸易投资促进投资中心主任陈富旅强调，跨境电商帮助企业减少运营成本，优化货物管理、仓库管理和货物配送，充分利用全球运输伙伴。使用线上工具将帮助企业便于提供其产品信息、交货政策和售后服务，树立客户的信任。

据亚马逊全球一店通业务越南站（Amazon Global Selling Việt Nam）高级账户管理员陈文芳贞表示，5年来，越南企业在亚马逊销售的产品数量增长300%以上。数千家越南中小型企业通过亚马逊出口，年均营业收入达100万美元以上的企业数量增长9倍。通过亚马逊平台，越南货物有机会进军北美、欧洲等地区市场和澳大利亚、日本、新加坡和印度等国。

陈文芳贞表示，2023年，越南企业在亚马逊平台的出口额增长50%，亚马逊上的越南货物销售伙伴数量增长40%。在亚马逊上最畅销的5大行业为家具、厨房用品、保健和个人用品、纺织品服装、化妆品。（完）

更多>>

范明政总理：加快第06号方案的实施 给群众和企业带来实实在在的利益

范明政总理：加快第06号方案的实施 给群众和企业带来实实在在的利益

越南政府总理范明政6月10日在对政府总理关于解决《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》（第06号方案）开展期间所遇到的困难和问题的指示实施一年总结的全国视频会议上强调，应继续推动第06号方案的实施，给群众和企业带来实实在在的利益。
更多

Top