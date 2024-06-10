近日，越南工贸部欧洲-美洲市场司同胡志明市贸易投资促进投资中心（ITPC）联合举行“通过跨境电商系统促进越南货物对国际市场出口力度”研讨会。

越南工贸部欧洲-美洲市场司司长谢黄灵在研讨会上发表讲话时表示，跨境电商日益爆炸式发展、快速增长，成为第一优先和全球经济的核心因素，是必然趋势。在越南日益深入融入世界经济，加上来自各项新一代自贸协定的机会，参加网上进出口系统、跨境电商平台等是为越南企业带来许多机会的有效措施。网上进出口不仅帮助企业扩大客户群，拓展市场，而还有助于把越南货物送到世界上许多市场的消费者手中。

据电商与数字经济局公布的2023年电商报告，2023年，越南电商零售额达205亿美元，较2022年增长25%，将越南跻身全球电商增长最快的全球10个国家。以到2025年全球电商市场规模将达7.4万亿美元的预期，电商零售额将继续增长。

胡志明市贸易投资促进投资中心主任陈富旅强调，跨境电商帮助企业减少运营成本，优化货物管理、仓库管理和货物配送，充分利用全球运输伙伴。使用线上工具将帮助企业便于提供其产品信息、交货政策和售后服务，树立客户的信任。

据亚马逊全球一店通业务越南站（Amazon Global Selling Việt Nam）高级账户管理员陈文芳贞表示，5年来，越南企业在亚马逊销售的产品数量增长300%以上。数千家越南中小型企业通过亚马逊出口，年均营业收入达100万美元以上的企业数量增长9倍。通过亚马逊平台，越南货物有机会进军北美、欧洲等地区市场和澳大利亚、日本、新加坡和印度等国。

陈文芳贞表示，2023年，越南企业在亚马逊平台的出口额增长50%，亚马逊上的越南货物销售伙伴数量增长40%。在亚马逊上最畅销的5大行业为家具、厨房用品、保健和个人用品、纺织品服装、化妆品。（完）