新闻
进一步巩固和培育越南与保加利亚之间的良好政治关系
热利亚兹科夫此次访越一方面将集中巩固和培育两国在党际、国家、政府和人民等渠道上的良好政治关系，另一方面还是双方就共同关心的国际和地区问题交换意见，进一步加强双边关系和推动尤其是在贸易、投资、教育培训、卫生、文化、旅游、劳务和地方合作等领域的务实、有效合作。
通过热利亚兹科夫与越南高层领导、各有关部门和机关领导的会见会谈，越方将阐明独立自主、多边化、多样化，致力于和平、合作和发展的对外路线；传递出越南是国际友人可信赖和负责任朋友和伙伴的信息；继续争取保加利亚对我国拥有利益问题上的宝贵支持。此外，通过此次访问，保加利亚领导将有机会目睹越南经济社会发展和融入国际的成就，越南风土人情等。
关于推动越保在包括议会合作在内的各方面双边合作的潜力和展望，杜黄龙大使表示，两国拥有良好传统友好关系，进一步推动双边关系迈上新台阶，走向战略伙伴关系的前景广阔。近期，因受新冠肺炎疫情的影响和保加利亚政治危机的影响，双方在各渠道的代表团互访被中断，部分领域的合作效果不高。经贸、投资、文化、教育和旅游等领域的合作效果有限，未与两国潜力和期望相称。因此，王廷惠去年9月对保加利亚进行的访问一方面有助于巩固和密切关系和政治互信，一方面为推动两国各渠道和领域的合作走向深入、务实注入动力。
值得注意的是，在王廷惠访保期间，越南国会与保加利亚议会已签署了两项重要合作文件，为加强两国立法机构之间的务实和有效合作打下法律基础，推动传统友好合作关系和议会合作，提高服务国会代表、各委员会和议员小组的参谋工作。
杜黄龙大使还盘点越南国会主席王廷惠于去年9月访保期间取得的重要成果和期间达成各项协议的实施情况。（完）