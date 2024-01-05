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进一步巩固和培育越南与保加利亚之间的良好政治关系

应越南国会主席王廷惠邀请，保加利亚议会议长罗森·季米特洛夫·热利亚兹科夫(Rosen Dimitrov Zhelyazkov)将于2024年1月5至9日对越南进行正式访问。在此访进行前夕，越通社驻中欧和东欧记者已就此次访问对双边关系的意义和重要性，两国合作展望等对越南驻保加利亚大使杜黄龙进行采访。 杜黄龙大使表示，保加利亚议会议长罗森·季米特洛夫·热利亚兹科夫此访是自保加利亚总统罗森·普列夫内利耶夫于2013年10月访越10年后进行的，同时也是越南国会主席王廷惠于2023年9月访保后进行的一次访问。其充分体现了保加利亚国家和人民对越南的重视和给予的良好感情。此次访问还有助于为推动两国在双边和多边层面上的合作带来机会。

 热利亚兹科夫此次访越一方面将集中巩固和培育两国在党际、国家、政府和人民等渠道上的良好政治关系，另一方面还是双方就共同关心的国际和地区问题交换意见，进一步加强双边关系和推动尤其是在贸易、投资、教育培训、卫生、文化、旅游、劳务和地方合作等领域的务实、有效合作。

通过热利亚兹科夫与越南高层领导、各有关部门和机关领导的会见会谈，越方将阐明独立自主、多边化、多样化，致力于和平、合作和发展的对外路线；传递出越南是国际友人可信赖和负责任朋友和伙伴的信息；继续争取保加利亚对我国拥有利益问题上的宝贵支持。此外，通过此次访问，保加利亚领导将有机会目睹越南经济社会发展和融入国际的成就，越南风土人情等。

关于推动越保在包括议会合作在内的各方面双边合作的潜力和展望，杜黄龙大使表示，两国拥有良好传统友好关系，进一步推动双边关系迈上新台阶，走向战略伙伴关系的前景广阔。近期，因受新冠肺炎疫情的影响和保加利亚政治危机的影响，双方在各渠道的代表团互访被中断，部分领域的合作效果不高。经贸、投资、文化、教育和旅游等领域的合作效果有限，未与两国潜力和期望相称。因此，王廷惠去年9月对保加利亚进行的访问一方面有助于巩固和密切关系和政治互信，一方面为推动两国各渠道和领域的合作走向深入、务实注入动力。

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资料图：越南国会主席王廷惠（左）与保加利亚议会议长罗森•热利亚兹科夫握手。图自越通社

在议会合作方面，近期越南国会高级代表团已对保加利亚进行访问，议会合作已为发展和扩大两国良好关系做出积极贡献；国会各机构之间在立法、监督、对国家重大问题做出决定等领域进行经验交流，阐述对双方共同关心问题的观点和进行磋商。

值得注意的是，在王廷惠访保期间，越南国会与保加利亚议会已签署了两项重要合作文件，为加强两国立法机构之间的务实和有效合作打下法律基础，推动传统友好合作关系和议会合作，提高服务国会代表、各委员会和议员小组的参谋工作。

杜黄龙大使还盘点越南国会主席王廷惠于去年9月访保期间取得的重要成果和期间达成各项协议的实施情况。（完）

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