越韩互相开放经加工鸡肉市场

这被视为双边农业合作关系中的重要里程碑，同时也开启了两国在动物检疫工作方面更为紧密的协作框架。

郑越雄部长表示，目前两国将各有两个企业获准出口加工鸡肉。他期待这一起步将为未来扩大规模、吸引更多企业参与其中创造动力。

“我们期待未来会有更多符合条件的企业参与出口，从而为提高畜牧业及食品加工业的出口价值做出贡献”，郑越雄部长强调。

韩国农林畜产食品部部长宋美玲表示，这一成果是双方长期坚持谈判，以及两国专业机构高效配合得来的结果，其中包括越南畜牧兽医总局与韩国动植物检疫局。

据宋美玲部长表示，今后双方将继续保持技术交流，特别是在动物检疫领域，旨在为越南猪肉和韩国牛肉等其他产品进入对方市场创造更为便利的条件。

郑越雄部长表示，为有效落实该谅解备忘录，农业与环境部将指导相关单位在检疫、评估及产品质量监管工作中与韩方保持密切配合。

在企业层面上，越南C.P.畜牧股份公司（C.P. Vietnam）总经理 Pawalit Ua-Amornwanit认为，加工鸡肉产品获准出口至韩国，充分证明了越南企业的生产与加工能力。

企业代表高度评价农业与环境部的支持，特别是畜牧兽医总局等专业机构。在整个谈判、完善档案以及满足韩方技术要求过程中，这些机构始终与企业并肩同行并提供协助。

凭借日益紧密的合作基础以及管理机构与企业的共同主动性，两国间的农产品市场有望继续扩大，实现产品多样化，并朝着可持续发展的方向迈进，为两国人民和企业界带来切实利益。（完）