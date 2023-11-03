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越阿建交50周年：共创未来的全面伙伴关系
越南驻阿根廷大使杨国青、阿根廷-越南文化研究院（ICAV）院长波尔迪·索萨（Poldi Sosa Schmidt）、阿根廷外交部和经济部高级官员、阿根廷特雷斯德费布雷罗国立大学大学生代表和国际友人与会。阿根廷驻越南大使路易斯·巴勃罗·玛丽亚·贝尔特拉米诺（Luis Pablo Maria Beltramino）和越南驻阿根廷首位大使陈光欢以在线形式出席研讨会。
杨国青大使强调，半个世纪以来，越阿两国关系在政治、经贸和文化等领域的全面伙伴关系已取得积极的进展。
他强调，两国高层领导人的互访频繁，旨在进一步增进双方互相理解和互信，为两国关系稳定发展奠定基础。两国于2010年建立全面伙伴关系。这是两国关系日益得到巩固与发展的证据。此外，越阿两国关系取得了强劲的发展，已成为南南关系的亮点。
杨国青大使强调，凭借现有的潜力和优势，越南与阿根廷具备进一步加强全面关系的条件，造福两国人民，为地区和平与发展作出积极的贡献。他希望两国关系早日升级到更高层次的水平，首先在双方优势领域建立战略伙伴关系，其次是成为战略伙伴关系。
阿根廷外交部亚太地区司司长Luis del Solar Dorrego和阿根廷经济部部长负责国际战略事务助理Martin Schapiro均高度评价越南在国际事务中的作用和地位，并希望两国合作关系继续取得强劲的发展。（完）