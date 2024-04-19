越通社举行多项活动 切实庆祝奠边府大捷70周年

庆祝奠边府大捷70周年，越南通讯社已举行多项活动，向公众广泛宣传关于该重要事件相关信息。

19日下午，网址为http://dienbienphu.vnanet.vn的越通社庆祝奠边府大捷70周年专题网正式上线。该专题网以文字、视频、图表、megastory和podcast等类型传播信息，共有越南语、英语和法语三个版本。

该专题网将向国内外读者、新闻媒体提供关于历史性奠边府大捷最全面的信息和其重要意义，同时连续更新报道全国人民对奠边府的感情。

该专题网的一大亮点就是线上展览空间，展出70张黑白和色彩图片，这些图片从越通社图片库中数万张图片中选择出来并进行展出的，向公众推介奠边府大捷辉煌的瞬间以及70年后奠边这片土地面貌的焕然一新。

该线上展览空间分为两大主题，包括“煊赫五洲、震动地球的奠边府大捷”和“奠边起飞”。

越通社社长武越庄在越通社庆祝奠边府大捷70周年专题网上线仪式上发表讲话时强调，继承老前辈们的光荣传统，近日越通社新闻工作者继续迎难而上，战胜各种挑战，履行好自己在数字纪元中的作用和使命。越通社以国家通讯机构的职能，希望向公众广泛宣传和介绍有关奠边府大捷70周年的宝贵信息。

越通社相信该庆祝奠边府大捷70周年专题网和线上展览空间将继续唤起“奠边府大捷—越南力量，时代意义”精神。

19日下午，题为“奠边府-辉煌的历史篇章”的庆祝奠边府大捷70周年交流会举行，越通社各位老战士参加交流会。（完）