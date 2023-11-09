越通社与韩联社加强全面合作

越通社驻首尔记者报道，11月8日，韩国外交部长朴振（Park Jin）在首尔会见了越通社社长武越庄女士一行。韩国外交部部长朴振在会见中表示，韩国与越南外交关系于2022年12月被提升为全面战略伙伴关系。他强调了两国关系的重要性，并期待双边合作将不断深化发展。朴振部长高度评价韩联社与越通社之间的紧密合作，同时希望两家通讯社发挥其重要作用，为进一步推动双方合作关系在今后更强劲发展作出积极贡献。越通社社长武越庄女士介绍了越通社的作用、地位和职责；强调了两家通讯社之间的全面、长期合作关系的效率。在越韩两国关系在各个方面发展良好的背景下，两国大型新闻媒体机构之间的信息互换以及多元化的合作方式有助于迅速、及时地向公众报道关于两国的相关消息，进而为促进双方合作与交流做出贡献。同一天，越南通讯社社长武越庄女士与韩联社社长兼首席执行官成耆洪先生举行了工作会谈。会上，成耆洪先生申明，与越通社的合作关系在韩联社与全球100多家通讯社和新闻机构的对外合作关系中处于最高水平。通过这一密切合作，双方在信息领域互相支持，为两国公众带来丰富多样的新闻报道。武越庄女士表示，在近30年来，越通社与韩联社之间的合作关系在双边和多边论坛上不断得到巩固与发展。在新形势下，两家通讯社需要制定出适合的发展方向，旨在满足当前发展需求以及各自的任务，有助于促进越韩全面战略伙伴关系迈上新高度并更好地发挥双方所取得的合作成果。会谈上，两位社长一致同意加大双边信息互换力度，意在增进两国人民的彼此了解，协调迅速、及时地向公众报道热点新闻事件，发挥好舆论引导作用，为整治虚假新闻作出贡献。双方一致同意加强信息内容生产方面的合作机制，提供多元化且可靠的新闻内容，能够满足两国公众日益增加的需求。值此之际，越通社和韩联社在韩国大韩商工会议所（Koera Chamber of Commerce & Industry/KCCI)的支持下签署关于报道在越南韩国企业社会活动相关信息的谅解备忘录。