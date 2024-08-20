越通社与新华社在数字纪元中加强合作

在越共中央总书记、国家主席苏林和中共中央总书记、中国国家主席习近平的见证下，越南通讯社与新华通讯社在首都北京签署了业务合作协议。



据越通社驻北京记者报道，8月20日，越通社社长武越庄在新华社总部与新华社社长傅华举行会谈时强调了越中两家通讯社签署业务合作协议的意义。



两社社长强调了在两党、两国高层领导见证下签署合作协议一事展现出主流媒体在越中全面战略合作伙伴关系中的作用得到重视。



合作协议的主要内容包括加强多媒体信息互换、记者援助、数字纪元中科技发展和合作经验交流和各级代表团互访，成为两家通讯社进一步落实好自己任务，为推动两国关系，增进两国人民之间的互相了解的重要基础。



两位社长还一致同意在新闻报道中进一步推进先进技术应用，加强在地区和世界新闻组织和机制内的配合，有效实施所签署的合作协议，从而展现出两家通讯社在国际舞台上的作用。



越通社社长武越庄感谢新华社有效配合开展2017年签署的合作协议；肯定新华社的信息是可靠的信息来源，有助于丰富越通社的信息；高度评价新华社向越通社驻北京记者提供的援助。



会谈上，傅华邀请武越庄出席由新华社于今年10月承办的第六届世界媒体峰会（WMS）、武越庄表示将派遣领导代表团与会。趁此机会，武越庄郑重邀请傅华社长对越南进行工作访问。



20日上午，武越庄社长还造访了越通社驻北京代表机构。



越通社与新华社于1950年初就建立合作关系。在建立合作关系后，双方已互派常驻记者，旨在大力推动两国情况宣传工作。截至目前，两家通讯社在各领域的合作继续有效展开，包括信息互换、高级代表团和记者互访，互相向彼此常驻机构和记者提供帮助等等。（完）