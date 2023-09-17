越英不断深化与培育战略伙伴关系

长期以来，特别是自2010年两国关系提升为战略伙伴关系以来，越英关系不断得到强劲发展。

回顾越英建交50年来，两国间的相互信任关系为两国人民带来了许多重大且长远的利益。

深入发展政治外交关系

越南与英国自1973年建交以来，两国关系强劲发展。双方多次互派高层代表团互访。

2008年3月，两国领导人发表联合声明，重申将推动两国关系朝着“共谋发展的伙伴关系”方向深入、有效发展。

2013年1月22日，英国首相戴维·卡梅伦在伦敦唐宁街10号欢迎阮富仲总书记对英国进行正式访问。 图自越通社

2010年9月，值此越南政府副总理兼外交部长范家谦访英之际，两国签署了关于建立越英战略伙伴关系的联合声明。2020年两国外长在恰逢两国建立战略伙伴关系十周年（2010-2020年）之际发表联合声明，面向将两国关系提升到更高层次的水平。从2021年起，尽管遭受新冠肺炎疫情带来的诸多困难和影响，但英方仍派出多个高级代表团访问越南，如：英国外长多米尼克·拉布（2021年6月）、国防部长本·华莱士（2021年7月）、英国政府内阁大臣、联合国格拉斯哥气候变化大会(COP26)候任主席阿洛克·夏尔马（2022年2月）等分别率团访问越南。

英国议会议员斯图尔特·格雷厄姆与越南国会主席王廷惠举行会晤。 图自越通社

越南方面，2021年11月越南政府总理范明政出席了《联合国气候变化框架公约》第 26 次缔约方大会(以下称 COP26)并对英国进行工作访问；国会主席王廷惠于 2022年6月对英国和大不列颠及北爱尔兰联合王国进行正式访问；2023年5月，应大不列颠及北爱尔兰联合王国王室的邀请，越南国家主席武文赏率团赴英国出席英国国王查尔斯三世（Charles III）的加冕典礼。此访体现了越南对英国王室和越英战略伙伴关系的重视；从而进一步深化两国良好关系以及增强两国间的政治互信。

越南驻英国大使阮黄龙表示，武文赏主席此访是纪念越英建交50周年的最重要活动，为两国战略合作注入新的动力，推进两国在未来几十年继续稳健发展。

双方还在多边论坛上，特别是联合国、亚欧合作论坛、东南亚国家联盟、欧盟（EU）、世界贸易组织（WTO）等平台加强合作与紧密配合。双方均是2014-2016年任期联合国人权理事会成员。

英国利用越南担任2020年东盟轮值主席国的作用扩大与东盟各国的合作关系； 越南支持英国成为东盟的对话伙伴的提议。目前，英国已提议加入《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）（2021年2月），并希望越南予以支持。

经济合作、贸易投资成为两国合作亮点

贸易投资合作是越英战略伙伴关系的亮点和优先支柱。英国目前是越南在欧洲市场的第三大贸易伙伴、第九大出口市场，也是欧洲对越南的重要投资国。

在2010年至2018年期间，越南与英国双边进出口额增速年均为17.8%，高于越南年均水平的10%，其中越南连续实现贸易顺差。

2020年12月29日晚在伦敦，越南驻英国大使陈玉安和英国驻越南大使加雷思瓦德代表两国政府正式签署越南-英国自由贸易协定（UKVFTA）。 图自越通社

2020年底签署的《越英自由贸易协定》有助于将两国双边贸易额从2020年至2021年增长近11%。2022年两国双边贸易总额达68.3亿美元，与2021年相比增长了3.4%；2022年越南对英国出口总额达60.6亿美元，与2021年相比增长了5.2%。

越南对英国出口的优势产品包括海鲜、木材及木制品、纺织品、鞋类、锡、电脑、手机和电子元件等；从英国进口的主要产品包括生产机械设备、药品、化学品等。

两国投资合作显著增长。截至2023年4月，英国对越投资的有效项目共519个，注册资本总额约42亿美元，在对越投资的143个国家和地区中排名第15位。

英国投资项目规模为中小型项目，以加工制造业、房地产、采矿业、批发零售、汽车和摩托车维修、住宿、餐饮服 务等为主。

在合作发展方面，英国是越南的主要捐助国之一。在2006年至2010年期间每年英国向越南提供5000万英镑；英国与越南签署了为期10年（2006年至2015年阶段）的发展伙伴关系协议（ADP）。

尽管自2016年以来，英国停止对越南提供的官方发展援助资金，但英国仍通过繁荣基金、牛顿基金等向越南提供协助，继续支持越南发展技术与研究、研究与创新、加强公共管理、改善营商环境、绿色增长、可再生能源等。

对于全球问题，双方保持密切合作

越英不断加强在全球问题，尤其是应对气候变化问题上的密切合作关系。两国正在共同努力实现公正能源转型计划（JETP）； 在国际和地区论坛上保持有效合作。

越南和英国始终尊重并强调了根据国际法尊重和维护东海的和平、稳定、安全以及确保航行和飞越自由的重要性；同时将1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）视为所有海洋活动的法律框架。

在卫生领域，越南与英国通过政府机构、非政府组织和英国基金会开展有效的合作活动。

特别是，在新冠肺炎疫情虐待全球的背景下，英国是研究和生产预防和控制流行病疫苗的领先国家之一，因此英国支持越南获得疫苗和医疗保健。英国阿斯利康疫苗是获得越南卫生部批准使用的第一种疫苗。英国将越南列入英国优先提供疫苗以预防和控制新冠肺炎疫情的国家名单，为确保越南疫苗接种计划取得成功作出了重要的贡献。

英国是越南教育领域的头等合作伙伴

教育合作是越英双边关系中最重要的合作领域之一。

越南驻英国大使阮黄龙强调，在越英合作七大支柱中，教育、科技、研究和创新是具有巨大发展潜力的重要领域。英国是越南第一大高等教育合作伙伴，两国合作项目超过100

2018年10月30日，越南教育培训部副部长阮文福与威尔士教育部长科斯蒂·威廉姆斯共同见证两国教育部合作协议签约仪式。图自 越通社

在留学方面，目前有超过12000名越南学生在英国留学。在越南努力实现提高教育培训质量的目标下，两国教育合作也扩展到普通教育，其中包括英语教学合作，这是越南与英国文化教育协会之间已配合开展的良好合作领域。

阮黄龙大使强调，越南将教育质量领先的国家——英国视为越南在教育、研究和创新领域的重要合作伙伴。

约有11万人的旅英越侨社群均积极参加了所在国的活动，为加强社区团结和建设祖国家乡更加繁荣作出贡献。

越南友好组织联合会副主席兼秘书长潘英山在于2023年3月21日举办的题为“越南与英国建交50周年：发展成就与前景”的国际研讨会上强调，50年来，两国关系不断得到巩固与加强，特别是两国签署了联合声明，正式将两国关系提升为战略伙伴关系以来，构建了诸多合作框架和机制，如战略对话、经贸合作联合委员会、国防工作组等。

两国不断推进国防防务安全、合作发展、教育培训、科技、可持续发展、人文交流等重要领域的合作关系，为推动两国关系发展奠定了坚实基础。可以说，两国友好关系正处于良好的发展时期。

英国驻越南副大使马库斯·温斯利(Marcus Winsley)表示，越英关系正处于过去50年来最好的时期。在新冠肺炎疫情爆发的背景下，两国在政治、经济、教育、国防安全，尤其是打击人口贩运和跨境违法犯罪等多个领域的合作提升到新的高度。

英国驻越南副大使Stephen Lysaght和越南佳丽H'hen Niê在英国驻越大使馆同越南劳动荣军社会部儿童局以及乂安省代表于2020 年 5月22 日联合举办的助力人口贩卖受害者的全国热线“111”的标志揭牌仪式上传达了提高预防人口贩卖意识的信息。图自 越通社

在题为“越南与英国建交50周年：发展成就与前景”的国际研讨会上，英国驻越南副大使马库斯·温斯利重申，英国愿在提高越南人英语水平方面向越南政府提供支持和加大合作力度。

他还表示，今后两国需要在吸引投资、开放市场、开发科技等方面分享更多的信息，以履行可持续发展承诺，确保至2050年实现净零排放的可持续发展目标，面向建立公正能源转型伙伴关系(JETP)。

英国皇家国际事务研究所(CHATHAM HOUSE)亚太项目及英越双边关系主任本·布兰德（Ben Bland）就未来加强两国合作关系提出了一些建议。

他表示，两国有很多共同点和相似之处，但也存在一些差异。因此，双方需要坦率、真诚地讨论这些分歧，以便找到能够最大限度地促进双边合作关系的共同点。

本·布兰德强调，除了在两国政府的共同努力下，各研发机构、高等院校和协会也在尽全力推进越英关系迈上新台阶。这些机构可为继续培育与深化越英关系提出各项倡议。（完）