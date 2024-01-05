这不仅是宋赛·西潘敦同志作为老挝总理首次对越南进行的正式访问，也是2024年首位对越南进行正式访问的外国高级领导人。尽管受到地区和世界复杂形势的重大影响，但两国合作关系依然呈现良好的发展态势，双方积极开展两国高层领导人所达成的共识，各领域合作取得许多重要的成果。



宋赛·西潘敦此次访越具有十分重要的意义，不仅彰显了越老两党、政府和两国人民之间的密切传统关系，也体现了越老关系的特殊性，展现出双方为保持两党两国关系的发展势头所做的努力。

2023年，越老政治关系不断加强和深入发展，政治互信不断增强，对其他领域合作关系发挥着引领作用。 防务安全领域合作有序开展，有助于维护各自国家稳定和社会秩序，将老越边境建设成为和平稳定、友好、全面发展的边界线。 双方继续在越南志愿军和专家遗骸搜寻迁葬工作中保持密切配合。经贸、投资、文化、科技合作关系也不断扩大和深化。 2023年，越老经济合作硕果累累，成为助力两国合作关系不断取得实效的重要动力之一。老挝在越南对外投资的79个国家和地区中排名第一，越南是老挝最大投资来源地之一。华潘省农康机场、川圹省老越友谊医院等部分重点工程项目已如期竣工。两国继续解决经贸合作中存在的困难和问题； 继续推进交通、能源、电信、旅游等基础设施互联互通。 双方正在积极推进永昂1号、2号、3号港口开发项目建设以及河内至万象高速公路、永昂至万象铁路等项目的建设。双方继续加强宏观调控经验交流； 制定优惠政策，鼓励双方企业在高科技农业、加工制造业等优势领域进行投资； 采取行之有效的措施增加双边贸易额。教育、人力资源开发和职业培训尤其是高素质人才培养等领域的合作继续得到重视。 双方积极实施2021-2030年期间老越教育和人力资源开发领域合作提质增效项目。 2023年，越南向老挝提供1120份赴越留学奖学金。 目前，在越南留学的老挝学生总数为14050人，在老挝留学的越南学生人数约为250人。两国边境省份的合作继续得到加强，尤其是在基础设施建设、医疗、培训、人力资源开发等领域。此外，越南与老挝在东盟和东盟主导的机制、联合国、欧亚合作论坛、湄公河次区域合作机制等多边论坛上积极协调配合；越南积极支持老挝担任2024年东盟轮值主席。在访问期间，宋赛·西潘敦总理还同越南政府总理范明政共同主持召开第46届越南-老挝政府间委员会会议，这是两国之间最重要的年度合作机制之一。 会上，双方将评价第四十五届会议成果落实情况，并提出2024年的合作方向。在越南大型企业中出现对老挝投资浪潮的背景下，本次会议有望实现两国经贸合作新突破，推动两国经济合作走向深入，进一步密切两国的合作关系。此次访问有助于创造越老特殊合作关系新动能，进一步深化两国在2024年和后续几年的经济合作，使经济合作成为除政治、国防安全合作外的又一个支柱，满足两国领导人、人民和企业界的期待。（完）