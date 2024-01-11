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越瑞关系55周年：两国贸易合作持续稳定发展
阮氏黄翠表示，越南驻瑞典商务处正为越瑞系列贸促活动制定计划，如越瑞企业家论坛、企业见面会、瑞典越南商品周等活动，同时组织瑞典商业代表团赴越南参加2024年6月举办的采购博览会（Sourcing Fair）、国际食品博览会（FoodExpo），进而增进越南与瑞典之间的贸易关系。
阮氏黄翠表示，在全球经济低迷的背景下，2023年越南对瑞典的出口大幅下降。不过，与亚洲其他国家相比，越南对瑞典的出口仍排名第二位，仅次于中国。
随着《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）于2020年8月1日生效，越南与包括瑞典在内的欧盟国家之间的贸易合作前景仍非常乐观。
阮氏黄翠强调，EVFTA有助于减轻世界不确定性因素对双方经济的负面影响，相信该协定的作用会越来越重要。最明显的是协定的税收优惠政策正帮助越南许多商品改善竞争力，如大米等农水产品以及加工制造业的产品等。
2023年12月2日，越南政府总理范明政在迪拜出席第28届联合国气候变化框架公约缔约方大会期间会见了瑞典首相乌尔夫·克里斯特松。图自越通社
2023年12月2日，越南政府总理范明政在迪拜出席第28届联合国气候变化框架公约缔约方大会期间会见了瑞典首相乌尔夫·克里斯特松。图自越通社
EVFTA不仅带来税收优惠，还激发了瑞典企业对越南市场的兴趣，特别是在这些企业需要寻找新市场来转移投资和业务的背景下，不少北欧企业代表团已来到越南进行市场考察。
阮氏黄翠同时指出进入瑞典市场的困难和障碍。瑞典市场规模较小，地理遥远且没有与越南的直飞航线，市场准入门槛过高，进口商品除了满足原产地规定，还要遵守有关环境保护、技术标准等系列严格法规。阮氏黄翠强调，若能满足这些条件，越南商品不仅能打入瑞典市场还可以在整个欧盟市场站稳脚跟。（完）