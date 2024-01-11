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越瑞关系55周年：两国贸易合作持续稳定发展

多年来，越南与瑞典贸易关系持续稳定发展。越南驻瑞典商务处负责瑞典和北欧市场的商务参赞阮氏黄翠援引瑞典国际贸易中心的统计数据，2018~2022年期间，瑞典从越南的进口额年均增长9%，这是一个相当令人印象深刻的数字。 越南海关总局的数据显示，2022年，越南对瑞典的出口额达12.64亿美元，同比增长5.4%，进口额达3.53亿美元，同比增长9.9%。目前，越南对瑞典的主要出口商品为各类手机、电脑、电子产品及零部件、纺织品服装、鞋类、钢铁产品等，从瑞典进口的主要商品为电信设备、各类机械设备及药品等。

阮氏黄翠表示，越南驻瑞典商务处正为越瑞系列贸促活动制定计划，如越瑞企业家论坛、企业见面会、瑞典越南商品周等活动，同时组织瑞典商业代表团赴越南参加2024年6月举办的采购博览会（Sourcing Fair）、国际食品博览会（FoodExpo），进而增进越南与瑞典之间的贸易关系。

阮氏黄翠表示，在全球经济低迷的背景下，2023年越南对瑞典的出口大幅下降。不过，与亚洲其他国家相比，越南对瑞典的出口仍排名第二位，仅次于中国。

随着《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）于2020年8月1日生效，越南与包括瑞典在内的欧盟国家之间的贸易合作前景仍非常乐观。

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2023年12月2日，越南政府总理范明政在迪拜出席第28届联合国气候变化框架公约缔约方大会期间会见了瑞典首相乌尔夫·克里斯特松。图自越通社

阮氏黄翠强调，EVFTA有助于减轻世界不确定性因素对双方经济的负面影响，相信该协定的作用会越来越重要。最明显的是协定的税收优惠政策正帮助越南许多商品改善竞争力，如大米等农水产品以及加工制造业的产品等。

EVFTA不仅带来税收优惠，还激发了瑞典企业对越南市场的兴趣，特别是在这些企业需要寻找新市场来转移投资和业务的背景下，不少北欧企业代表团已来到越南进行市场考察。

阮氏黄翠同时指出进入瑞典市场的困难和障碍。瑞典市场规模较小，地理遥远且没有与越南的直飞航线，市场准入门槛过高，进口商品除了满足原产地规定，还要遵守有关环境保护、技术标准等系列严格法规。阮氏黄翠强调，若能满足这些条件，越南商品不仅能打入瑞典市场还可以在整个欧盟市场站稳脚跟。（完）

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