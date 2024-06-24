越柬建交57周年：不断重视和推动越柬双边合作关系发展

柬埔寨皇家科学院（RAC）国际关系研究所亚洲-非洲与中东研究部代理主任Uch Leang表示，越南与柬埔寨建立外交关系57年来，两国不断重视和推动双边合作关系发展。

Uch Leang值此越柬建交57周年之际接受越通社驻金边记者采访时强调，历经许多合作发展阶段，越柬之间良好的睦邻关系获两国历届领导和人民珍重、重视和不断培育。该精神继续体现在柬埔寨洪玛奈本月20日在“推翻波尔布特种族灭绝政权”47周年纪念活动上发表的讲话。

洪玛奈强调永远铭记越南志愿军和专家们对柬埔寨民族解放事业的参与和做出的贡献。他强调历史是每个国家和各国之间关系的头等重要因素。

洪玛奈在谈到两国睦邻关系时表示，两国领导曾多次强调柬埔寨与越南历史上曾在从殖民主义制度争夺独立斗争事业中互相提供援助。柬埔寨领导和人民曾向越南国家解放，实现国家统一和发展事业提供援助。他同时强调，这是两国人民需清楚地了解的历史事实。

Uch Leang认为，建交57年来，柬埔寨与越南外交关系尽管经历跌宕起伏，两国关系已遭受许多挑战，在许多环境下得到淬炼，并已建造了坚实的基础，加上对外政策中的相同之处，为推动两国源远流长的友好关系迈上新台阶，在各领域走深走实，成为两个民族宝贵的财富，世代相传注入强劲动力。

Uch Leang明确指出，特别重要的是，柬埔寨已向越南实现国家统一斗争提供援助，越南同时也向柬埔寨推翻波尔布特种族灭绝政权事业提供援助并继续在各国际和地区场合上保持互相帮助传统，在两国关系的睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定的精神上保持和平和稳定。（完）