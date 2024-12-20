越日工业、贸易与能源合作联合委员会第七次会议举行

12月20日，越日工业、贸易与能源合作联合委员会第七次会议在日本东京举行。越南工贸部部长阮鸿延与日本经济产业大臣武藤容治（Muto Yoji）共同主持会议。





在会议上，两位部长重申了联合委员会机制在解决经营过程中遇到的问题、促进贸易与投资交流、增强供应链韧性、发展数字经济以及推动可再生能源与低碳排放发展中的重要作用。



武藤容治强调，越南是日本企业全球供应链的重要组成部分，双方将共同努力，增强供应链的稳定性以实现未来经济增长。



武藤容治表示，将鼓励并支持日本企业加大对越南的投资，加强对越南工业人才的培养，特别是帮助越南培养半导体工程师。越南希望日本同越南分享高铁发展经验，在技术转让方面向越南提供支持，使越南企业逐步掌握核心技术，加强能力建设，实现技术自主的目标。｜



两位部长重申了创造自由、公平、非歧视性、透明且稳定的贸易和投资环境的承诺，在世贸组织（WTO）框架内维护开放的市场，并支持基于规则的多边体系。两位部长承诺继续推动WTO改革。



双方承诺加强亚太地区经济一体化，在多边经济与贸易合作框架中相互支持并密切配合。特别是，双方强调了坚持《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）所确定的高标准的重要性；继续与其他成员紧密合作，推动《印太经济框架》（IPEF）剩余议题谈判取得成效。



双方还讨论并一致通过了一些加强合作的措施改善双边贸易额，推动贸易、物流对接、电子商务和数字经济发展。



两位部长强调，亚洲零排放共同体（AZEC）是推动减排和加强区域合作的重要平台，以实现经济发展和应对气候变化的目标。



阮鸿延建议日本继续支持越南落实公正能源转型伙伴关系(JETP)，共同选择合适的具体项目完善金融和技术机制。



两位部长对越南宣布重启核电站建设项目以保障国家能源安全表示欢迎。日本愿支持越南重建核电站，并帮助越南培养核电领域高素质人才。



双方还就零碳园区和供应链、提升越南节能和电力调节能力等具体能源领域的合作措施交换了意见并达成一致。



两位部长通过了会议联合声明，并指示双方相关部门尽快讨论和完善具体合作内容的实施计划。



越日联合委员会第七次会议圆满成功。在会议上所达成的措施对加强两国经济与企业合作具有重要意义，有助于有效应对当前世界和地区复杂多变的挑战。



*此前，12月19日，越南工贸部与越南驻日本大使馆联合在日本举行越日企业论坛。



在论坛开幕式上，阮鸿延指出，全球经济发展的新趋势，特别是工业4.0革命的迅猛发展、数字化转型的加速、全球供应链的重新布局与调整、绿色发展以及能源转型等，为越南和日本带来了互补优势、进一步深化经济、贸易和投资合作的重大机遇。





越南驻日本大使范光效表示，多年来，日本企业为推动越南工业提升技术水平和生产能力作出了重要贡献，特别是在深度参与全球供应链方面。日本政府始终是越南的重要合作伙伴，通过越日工业化战略和越日技术创新合作伙伴倡议，支持越南制定核心行业发展政策。范光效大使承诺，将继续与日方配合，推动两国在各领域的友好合作关系发展，进一步发挥企业间的桥梁作用，及时支持国内重点经济行业的发展。（完）