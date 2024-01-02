越捷航空迎接国内外航班首批旅客

1日早晨，胡志明市已迎接乘坐越捷航空从澳大利亚墨尔本至胡志明市新山一国际机场的航班首批入境外国旅客。胡志明市旅游局领导已向他们致以新年美好的祝福。这批幸运的旅客已获得胡志明市旅游局的礼品和和越捷航空的往返机票。



越捷航空代表表示，澳大利亚是越捷航空在2023年内开发的新目的地，公司已开通从越南胡志明市至悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯和阿德莱德等5条航线。这些新的航线已获得旅客的关注和选择。



越捷航空代表还表示，连接越南与澳大利亚乃至各国际目的地的各航线将为顾客带来更多飞行机会，在新一年里吸引更多游客赴越南旅游。



此前，胡志明市接待游客和旅游收入继续领先全国，对越南旅游业做出巨大贡献。2023年，胡志明市接待外国游客500万人次，国内游客近3500万人次。



2023年，越捷航空 已开动胡志明市至澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯和阿德莱德；胡志明市至印度科钦和蒂鲁吉拉伯利市；胡志明市至中国上海；胡志明市至印尼雅加达；胡志明市至日本东京羽田；胡志明市至老挝万象和奠边等12条航线，预计将继续扩大国际航线网络，为推动各地方旅游和经济发展做出贡献。

1日，岘港市也迎接乘坐越捷航空从韩国首尔至岘港国际机场的首批旅客。越捷航空已向首批游客送去礼品，其为应用人工智能的日历，传递出“保护绿色地球-同越捷快速飞行” 的信息，传播出保护自然环境的精神。

新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。



越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予的七星飞机安全评价。



越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开发从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）