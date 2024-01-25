越捷航空从胡志明市至中国成都直达航线机票开售

胡志明市至成都直达航线机票从今日起开售，并将于甲辰龙年春节初一（2024年2月10日）开航，每周往返航班7个班次。去程当地时间19：10 从新山一国际机场起飞，到达成都天府国际机场时间为次日00：15；回程当地时间00：50从天府国际机场起飞，达到新山一国际机场时间为03：55。

喜迎2024新年和胡志明市至中国成都新航线，越捷航空对从今日在网站www.vietjetair.com或手机应用Vietjet Air上预订机票（起飞时间从2024年2月10日至2024年3月20日）的顾客推出数千张从0越盾起机票（未含税费）。

来到成都，游客将有机会探索中华灿烂文化的机会，如锦里古街区、安顺大桥，成都大熊猫繁育研究基地，世界自然遗产九寨沟景区等。

胡志明市是全国活跃的经济中心，游客可选择从这里乘坐越捷航空各条航线，飞往越南全国各地。

新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予的七星飞机安全评价。越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。（完）