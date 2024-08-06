越南龙虾对中国出口额同比增长174％

据越南水产出口与加工协会（VASEP）的统计数据，今年前6个月，越南水产品对中国出口额达近6.9亿美元，同比增长8.4%。

查鱼出口额仍占越南水产品对中国出口总额的最大比例，出口额约2.43亿美元，达35%，比去年同期下降7.4%。

龙虾出口位居第三，这类产品对中国出口额达近1.22亿美元，同比增长174%，占18%。越南白脚虾对中国的出口额同比下降10%，仅为1.17亿美元；黑虎虾出口额也同比下降近30%，达3850万美元。今年前6个月，部分海鱼的出口额也出现下降。

今年上半年，由于价格下跌，越南冷冻水产品对中国的出口额几乎同比下降，而鲜活水产品则有更好的增长空间。活蟹对中国的出口额增长了11倍，达4900万美元。

越南水产出口与加工协会表示，由于厄瓜多尔（Ecuador）产品泛滥以及国内养殖场收成较高，中国冻虾市场出现供应过剩的情况。今年上半年，中国共进口虾类43.6万吨，仅原产于厄瓜多尔的虾就占33万吨，占75%。

与此同时，中国对三文鱼和龙虾的需求预计将继续增加。作为全球海鲜消费大国，中国消费者越来越青睐高品质、高附加值的海鲜产品。

消费者也从传统市场转向电子商务渠道购买新鲜海鲜。其中，虾是中国消费者最喜爱的网购海鲜产品。（完）