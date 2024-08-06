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越南龙虾对中国出口额同比增长174％

据越南水产出口与加工协会（VASEP）的统计数据，今年前6个月，越南水产品对中国出口额达近6.9亿美元，同比增长8.4%。

据越南水产出口与加工协会（VASEP）的统计数据，今年前6个月，越南水产品对中国出口额达近6.9亿美元，同比增长8.4%。

查鱼出口额仍占越南水产品对中国出口总额的最大比例，出口额约2.43亿美元，达35%，比去年同期下降7.4%。

龙虾出口位居第三，这类产品对中国出口额达近1.22亿美元，同比增长174%，占18%。越南白脚虾对中国的出口额同比下降10%，仅为1.17亿美元；黑虎虾出口额也同比下降近30%，达3850万美元。今年前6个月，部分海鱼的出口额也出现下降。

 

今年上半年，由于价格下跌，越南冷冻水产品对中国的出口额几乎同比下降，而鲜活水产品则有更好的增长空间。活蟹对中国的出口额增长了11倍，达4900万美元。

越南水产出口与加工协会表示，由于厄瓜多尔（Ecuador）产品泛滥以及国内养殖场收成较高，中国冻虾市场出现供应过剩的情况。今年上半年，中国共进口虾类43.6万吨，仅原产于厄瓜多尔的虾就占33万吨，占75%。

 

与此同时，中国对三文鱼和龙虾的需求预计将继续增加。作为全球海鲜消费大国，中国消费者越来越青睐高品质、高附加值的海鲜产品。

消费者也从传统市场转向电子商务渠道购买新鲜海鲜。其中，虾是中国消费者最喜爱的网购海鲜产品。（完）

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越南政府总理范明政会见日本防卫大臣木原稔

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范明政强调，越南一贯奉行独立、自主、多样化多元化的外交政策，原做国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和负责任的成员，致力于和平、合作与发展；重视并愿与日方一道切实有效落实越中致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。
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