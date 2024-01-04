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越南驻老挝大使阮伯雄强调老挝总理对越南进行正式访问的重要意义
阮伯雄强调，相信老挝总理此访一定会取得良好的成效，为加强两国团结友谊和全面合作作出重要的贡献。
谈及两国关系取得的成果，阮伯雄强调，2023年，越老关系继续得到两党、两国高层领导人和各部门、地方、企业界和人民的精心培育，不断发展并在各领域取得了许多重要的成果。
两党两国高层互访像越南和老挝这样频繁，在世界上也是罕见的。仅在2023年，双方各级代表团互访就超过300次，两国主要领导人在出席国际会议期间经常进行会晤互动。通过这些访问、会晤和接触，两党两国领导人除了增强互信外，还达成许多重要战略共识，为两国关系指明了方向。
与此同时，两国国防安全领域合作不断得到加强、深入发展，继续成为两国关系的坚实支柱之一。经济、科技、文化、教育等领域的合作也在不断加强和更加务实。
可以说，经济关系真正成为了两党两国和两国人民所期望的推动两国合作越来越有效的重要动力之一。 越老经济合作质量和数量持续提升，特别是两国战略项目正在积极推进。
各部委间的合作，特别是在经济、贸易、投资、科技等领域的合作也受到重视。阮伯雄高度评价越老当前的科技合作。
此访期间举行的越老政府间委员会第46次会议将评估第45次会议成果的落实情况，并提出2024年合作计划和未来方向。
阮伯雄强调，在两国高层领导人对促进经济合作，特别是发展大项目和两国基础设施互联互通等优先领域的关心支持下，以及在近期越南大型企业对老投资浪潮的积极转变基础上，第46次会议有望为两国经济合作创造突破口，进而推进经济合作成为坚实支柱之一，使两党、两国和两国人民之间的关系万古长青。（完）