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越南驻老挝大使阮伯雄强调老挝总理对越南进行正式访问的重要意义

应越南政府总理范明政的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦偕夫人及老挝政府高级代表团于1月6日至7日对越南进行正式访问并共同主持越老政府间委员会第46次会议。值此访问之际，越南通讯社驻万象记者就此访对两国关系的重要意义及其前景展望对越南驻老挝大使阮伯雄进行了采访。 阮伯雄大使表示，这是宋赛·西潘敦以老挝总理身份首次对越南进行正式访问，是在两国积极落实各自政党大会决议和国家经济社会发展计划并取得许多重要成就的背景下进行的。近年来，两国高层领导人频繁的互访和接触后，老挝总理对越南的此次正式访问具有极其重要的意义。此访不仅增进了两党、两国政府，特别是两国总理个人之间的信任和感情，也为促进越老伟大友谊和特殊团结、全面合作关系不断发展并取得实效作出积极的贡献。

阮伯雄强调，相信老挝总理此访一定会取得良好的成效，为加强两国团结友谊和全面合作作出重要的贡献。

谈及两国关系取得的成果，阮伯雄强调，2023年，越老关系继续得到两党、两国高层领导人和各部门、地方、企业界和人民的精心培育，不断发展并在各领域取得了许多重要的成果。

两党两国高层互访像越南和老挝这样频繁，在世界上也是罕见的。仅在2023年，双方各级代表团互访就超过300次，两国主要领导人在出席国际会议期间经常进行会晤互动。通过这些访问、会晤和接触，两党两国领导人除了增强互信外，还达成许多重要战略共识，为两国关系指明了方向。   

与此同时，两国国防安全领域合作不断得到加强、深入发展，继续成为两国关系的坚实支柱之一。经济、科技、文化、教育等领域的合作也在不断加强和更加务实。

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越南驻老挝大使阮伯雄。图自越通社

对于两国今后的合作前景，阮伯雄大使强调，两国政府高度重视经济合作，越南共产党和老挝人民革命党两位总书记也经常关心指示各部委积极推动这一领域合作走向深入并取得实效。

可以说，经济关系真正成为了两党两国和两国人民所期望的推动两国合作越来越有效的重要动力之一。 越老经济合作质量和数量持续提升，特别是两国战略项目正在积极推进。

各部委间的合作，特别是在经济、贸易、投资、科技等领域的合作也受到重视。阮伯雄高度评价越老当前的科技合作。

此访期间举行的越老政府间委员会第46次会议将评估第45次会议成果的落实情况，并提出2024年合作计划和未来方向。

阮伯雄强调，在两国高层领导人对促进经济合作，特别是发展大项目和两国基础设施互联互通等优先领域的关心支持下，以及在近期越南大型企业对老投资浪潮的积极转变基础上，第46次会议有望为两国经济合作创造突破口，进而推进经济合作成为坚实支柱之一，使两党、两国和两国人民之间的关系万古长青。（完）

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